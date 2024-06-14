Хуммельс ушел из «Боруссии». Защитник провел в «Дортмунде» 13 лет и выиграл 6 трофеев
Матс Хуммельс покинул «Боруссию» Дортмунд.
«Боруссия» объявила о том, что 35-летний защитник покидает клуб после 13 лет сотрудничества.
К такому соглашению Хуммельс пришел с директорами дортмундцев Ларсом Риккеном и Себастьяном Келем.
Ранее сообщалось, что Матс может остаться в команде после отставки главного тренера Эдина Терзича, с которым у него был конфликт.
В минувшем сезоне Хуммельс провел 25 игр в Бундеслиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Напомним, Матс играл за «Боруссию» с 2008 по 2016 год. Затем он ушел в «Баварию», а в 2019-м вернулся в «Дортмунд». Он выиграл с «Боруссией» 6 трофеев, в том числе 2 чемпионства, а также дважды играл в финале Лиги чемпионов.
Терзич и Хуммельс разосрались и сказали им выбирать кого-то одного
Так они обоих послали
Во вторых, если оставить Хуммельса, то это означало бы, что руководство заняло сторону игрока, а Терзич обиделся бы на такое. В обратном случае обиделся бы Хуммельс. Либо оба должны были остаться, либо оба уйти.
Боруссия: снимает Терзича
Хуммельс: уходит
Боруссия: 😐
А то что он уйдет в Баварию, я ожидал ещё при Клоппе. Тем не менее это не помешало ему стать легендой клуба.
Все игроки эпохи Клоппа ушли. Теперь можно считать смену поколений завершенной. Надеюсь, что Шлоттербек окажется достойным правопреемником Хуммельса.
Он заканчивает карьеру,или в другой клуб переходит - на сайте Боруссии тоже ни слова об этом.
Надеюсь уедет в СА,подзаработать на беззаботную старость.