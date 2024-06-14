Хуммельс ушел из «Боруссии». Защитник провел в «Дортмунде» 13 лет и выиграл 6 трофеев

Теги Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Ларс Риккен бундеслига Германия трансферы Матс Хуммельс Футбол

Матс Хуммельс покинул «Боруссию» Дортмунд.

«Боруссия» объявила о том, что 35-летний защитник покидает клуб после 13 лет сотрудничества.

К такому соглашению Хуммельс пришел с директорами дортмундцев Ларсом Риккеном и Себастьяном Келем.

Ранее сообщалось, что Матс может остаться в команде после отставки главного тренера Эдина Терзича, с которым у него был конфликт.

В минувшем сезоне Хуммельс провел 25 игр в Бундеслиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Напомним, Матс играл за «Боруссию» с 2008 по 2016 год. Затем он ушел в «Баварию», а в 2019-м вернулся в «Дортмунд». Он выиграл с «Боруссией» 6 трофеев, в том числе 2 чемпионства, а также дважды играл в финале Лиги чемпионов.

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32 комментария
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Выгнал тренера и сам ушёл. Отличный капитан
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Ответ Jack Daniel's
Выгнал тренера и сам ушёл. Отличный капитан
По заветам Глушакова, так сказать
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Легенда. Он до сих пор топовый уровень держит.
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Руководство Боруссия - красавцы
Терзич и Хуммельс разосрались и сказали им выбирать кого-то одного
Так они обоих послали
+23
-1
+22
Ответ Влад Безруков
Руководство Боруссия - красавцы Терзич и Хуммельс разосрались и сказали им выбирать кого-то одного Так они обоих послали
В целом это правильный подход. Во первых никто не должен быть выше клуба, даже несмотря на статус и имя.
Во вторых, если оставить Хуммельса, то это означало бы, что руководство заняло сторону игрока, а Терзич обиделся бы на такое. В обратном случае обиделся бы Хуммельс. Либо оба должны были остаться, либо оба уйти.
+17
0
+17
Жаль на Евро не поедет после такого прекрасного сезона в ЛЧ
+16
0
+16
«Хуммельс останется в боруссии только если Терзич уйдёт»
Боруссия: снимает Терзича
Хуммельс: уходит
Боруссия: 😐
+10
-1
+9
Ответ Серёжа Куцевол
Ага, легенда. Предал клуб и ушёл к врагам, а когда там не нужен стал, приполз обратно.
Это предательством сложно назвать, т.к он вернулся в свой родной клуб (Бавария), где он вырос и стал профессиональным игроком. Но всё же сыграл за Дортмунд аж 13 лет, и это немалый срок, больше чем у Ройса. За эти годы он всем сердцем бился за Боруссию.

А то что он уйдет в Баварию, я ожидал ещё при Клоппе. Тем не менее это не помешало ему стать легендой клуба.
+6
0
+6
В итоге ни Терзича, ни Хуммельса. Умеют в Дортмунде решать конфликты
+7
-1
+6
Ответ Jack Daniel's
Выгнал тренера и сам ушёл. Отличный капитан
Меньше доверяйте жёлтой прессе
+5
0
+5
Ответ Jack Daniel's
Выгнал тренера и сам ушёл. Отличный капитан
Откуда вы это знаете? Там веб-камера стоит или что? С лобного места у костра проголосовали? Как же надоели такие громкие заявления, основанные на домыслах.
+4
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+4
Ответ Jack Daniel's
Выгнал тренера и сам ушёл. Отличный капитан
Боруссия ещё с месяц назад сказала, что продлевать не будет его, скорее всего
+4
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+4
Жаль. Большая потеря для клуба. Хоть и его недооценивали, но он один из лучших защитников своего поколения. Настоящий воин, лидер и легенда. Спасибо ему за всё!

Все игроки эпохи Клоппа ушли. Теперь можно считать смену поколений завершенной. Надеюсь, что Шлоттербек окажется достойным правопреемником Хуммельса.
+4
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Обратно в Баварию?
+3
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+3
Ну вообще если такие тёрки начинаются в команде, то, возможно, было грамотно избавиться от обоих очагов возгорания
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Славная была охота у Хуммельса, но если тот гениальный пас в финале с Мадридом стал голевым, было бы очень круто!
+2
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Очень хорошо накрывал Винисиуса в финале, обязан был ехать на Евро
+2
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+2
Ответ bellyashe
«Хуммельс останется в боруссии только если Терзич уйдёт» Боруссия: снимает Терзича Хуммельс: уходит Боруссия: 😐
Боруссия сама решила не предложить ему новый контракт
+2
0
+2
Wat? Я тогда не понимаю ухода Терзича..
+1
0
+1
Странно звучит -ушел.
Он заканчивает карьеру,или в другой клуб переходит - на сайте Боруссии тоже ни слова об этом.
Надеюсь уедет в СА,подзаработать на беззаботную старость.
+1
0
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Это потеря для клуба!
+1
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Ответ Aidar Mukushev
Сверхразум перед уходом ослабил дважды: и тренера выгнал, и сам ушел 🤡
Не сам ушёл, а клуб решил не продлевать его.
+1
0
+1
Сверхразум перед уходом ослабил дважды: и тренера выгнал, и сам ушел 🤡
+1
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Может хотя бы Ройса вернем?
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Ответ Skorpiorush921
Обратно в Баварию?
В Италию скорее всего
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в Спартак!
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Выгнал Терзича и сам ушел. Гений
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