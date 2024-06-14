Хуммельс ушел из «Боруссии». Защитник провел в «Дортмунде» 13 лет и выиграл 6 трофеев

Матс Хуммельс покинул «Боруссию» Дортмунд.

« » объявила о том, что 35-летний защитник покидает клуб после 13 лет сотрудничества.

К такому соглашению Хуммельс пришел с директорами дортмундцев и .

Ранее сообщалось, что Матс может остаться в команде после отставки главного тренера Эдина Терзича, с которым у него был конфликт.

В минувшем сезоне Хуммельс провел 25 игр в Бундеслиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Напомним, играл за «Боруссию» с 2008 по 2016 год. Затем он ушел в «Баварию», а в 2019-м вернулся в «Дортмунд». Он выиграл с «Боруссией» 6 трофеев, в том числе 2 чемпионства, а также дважды играл в финале Лиги чемпионов.