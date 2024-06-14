Булыкин о Глушенкове в «Зените»: «Там мало прогресса, а больше принципа купить лучших. Если им не поможет, хотя бы ослабят конкурентов»

Теги Локомотив Зенит Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Чемпионат.com Максим Глушенков Футбол

Дмитрий Булыкин высказался о переходе Максима Глушенкова в «Зенит» из «Локо».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб согласовал трансфер 24-летнего игрока. 

«Для Глушенкова переход в «Зенит» – это хорошо, потому что будет получать зарплату в несколько раз больше и бороться за чемпионство. Для «Локомотива» его уход на данный момент является потерей.

Но, думаю, они смогут оправиться и найти похожего в атакующем плане футболиста, чтобы в следующем сезоне бороться за все трофеи, как это обычно делает «Локомотив». Потеря существенна, но не критична.

Посмотрим, как у Глушенкова получится в «Зените». Там очень сильная конкуренция. Он должен показать максимум, на что способен, – некоторые не справляются. Но, когда тебе делают зарплату в два или три раза больше, многие не хотят конкурировать, а хотят получать зарплату и сидеть на скамейке.

В этом и проблема «Зенита», что там мало прогресса, а больше принципа купить лучших с рынка – если им не поможет, хотя бы ослабят конкурентов», – сказал бывший нападающий «Локомотива» и сборной России.

Материалы по теме

86 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну каких лучших? Сафонов в Зенит перешёл? Или Дивеев в своё время в Зените оказался? Тюкавин и Захарян букву Д променяли на стрелку? Взяли одного Глушенкова и сразу "ослабить" конкурента. ЦСКА Кругового увели и не ослабили:)
+57
-15
+42
последний раз такая истерика в москвабаде была когда малкома за 40 подписывали 🥰
+46
-21
+25
Ответ окечуква
А кто мешал Локомотиву отказаться от любых переговоров с Зенитом по Глушенкову? Давайте уж акценты правильно расставлять.
Мешали прописанные в контракте отступные в 5 мультов евро, классика от Павла Андреева - маленькие отступные, большие агентские. Сначала Локо этим пользовался и вытаскивал из Крыльев всё что плохо лежит, теперь попользуются Локо, вот только почему-то московские болелы считают что это несправедливо)
+22
-3
+19
>Там очень сильная конкуренция. Он должен показать максимум, на что способен
>что там мало прогресса
Не понимаю, как могут стыковаться эти два его тезиса?
И если игроки снижают к себе требования и хотят сидеть на лавке и получать зарплату, то при чем тут Зенит?
+24
-7
+17
А кто мешал Локомотиву отказаться от любых переговоров с Зенитом по Глушенкову? Давайте уж акценты правильно расставлять.
+19
-5
+14
Хорошо, что у других обратный принцип: купить самых слабых с рынка и ослабить конкуренцию чтобы деградировать
+15
-4
+11
Глушенкова поздравляю. Есть шанс конкретно прокачаться. У Семака Дзюба, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Азмун, и многие другие вышли на свой пик.
+16
-9
+7
молодого футболиста отговаривают от конкуренции. гениально!
+9
-2
+7
Ответ Эвициавун)
Зачем ему это, чем занимается его агент, Зенит - это футбольная смерть.
Когда кстати поминки таланта Кузяева будут?
+7
-1
+6
Ответ SMART789
А какой идиот прописал такие отступные? 😏
Тот же человек, что прописал отступные Пиняева в 3 или 5 миллионов, не помню, так что если Серëжа выдаст неплохой сезон, отправится по пути Глушенкова и болельщики из Москвы откроют для себя, что футболисты Павла Андреева принадлежат не клубу, а Павлу Андрееву, и если Павел захотел перевести весь свой главный атив в Зенит, то особо никто ему не помешает. Проблема в том, что в Зените почти тоже самое будет, но там уже в Европу могут уезжать, так что это не так уж и плохо.
Схема не особо хорошая с точки зрения морали, но учитывая то, как тут радовались раздербаниванию Крыльев и Чертаново, ставили в пример Локо, мол посмотрите, ставка на молодых российских футболистов, не то что у вас, эта схема вполне справедлива
+8
-2
+6
Ответ Miron_8383
Когда кстати поминки таланта Кузяева будут?
Да забыли уже про это. Как и про поминки таланта Мостового, как и про поминки таланта Сергеева.
Глицинчика что ли прописать всем им.
+6
-1
+5
Ответ Spartakus1984
Сейчас Питерские обольют помоями Булыкина))
Да нет, зачем его обливать помоями.
Но про "мало прогресса" - это да, забавно.
+11
-6
+5
Ответ Al Al
Комментарий скрыт
Да вроде Тюкавина официально признали лучше Кассьерры, и лучшим игроком чемпионата и лучшим нападающим. Чукча не читатель?
+4
0
+4
Ответ Al Al
Комментарий скрыт
Тюкавин лучше Кассьерры будет, а еще и моложе.
+4
0
+4
Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий удален пользователем
Т.е. команда не должна меняться, перестраиваться, обновляться? Да и бразильцы тоже могут хотеть куда-то перейти.
По факту Зениту нужен был универсальный игрок в зону АПЗ, с хорошим пасом и скоростью. По сочетанию цена-качество получается неплохой вариант.
И никто не заствлял Локо прописывать в контракте такие отступные. Значит всех устраивала такая сумма.
+4
0
+4
Ответ Spartakus1984
У кого из молодых в зените Россиян, был прогресс?
Мостовой? Кузяев в возрасте Глушенкова переходил, Круговой конечно звездой не стал, но перестал быть игроком формации "побежал, навесил, побежал обратно".
+4
0
+4
Ответ Гвискар
Правду глаголет Димитрий,аки собаки на сене,собе не подойдёт так хоть Партак с конями не усилится
Глушенкова в Спартаке сгноили как и десятки других талантов. Еле спасся, зачем ему туда возвращаться?
+6
-2
+4
Глушенкова заставляют это делать,жизни его может угрожают?
В каком месте и в какой вселенной, Локомотив конкурент Зенита?
Ещё раз : Спартак, Локомотив и ЦСКА на сегодняшний день - это про середину таблицы. И в следующем сезоне будет точно тоже самое. Почему? Про Локомотив сказал их Нагорных - "остаётся развивать русских игроков,а те кто "ставит" на легионеров - проиграет в итоге" .
Другими словами - "мы не претендуем на медали,в долгосрочной перспективе"
Спартак понятно,даже писать лень. Станкович провалится и не потому что я так хочу,он просто галимый тренер и если бы он не был сербом не было бы его в Спартаке. Вывод- назначение не по спортивному принципу. Результат известен.
ЦСКА вообще не вижу в следующем сезоне где то кроме середины.
Если Зенит подпишет Глушенкова,Баху и Фернандеса...ну тут как бы ваш ход,Москва.
Всё лето впереди - усиляйтесь,кто мешает?
В Петербурге знают ,что Москва будет делать летом - пилить деньги,называть Зенит бразильским именем нарицательным,ну и предвкушать поражения от Зенита. И пока вы там заняты этим,Зенит оформит очередной титул.
Играть Зениту в РПЛ давно уже не с кем, очень низкий уровень у всех остальных.

Очень удивлюсь,если вы все встанете дружно и начнёте наконец играть в футбол.
А так как этого не произойдет..итог следующего чемпионата более менее прогнозируется.
+9
-5
+4
Ответ Miron_8383
Мешали прописанные в контракте отступные в 5 мультов евро, классика от Павла Андреева - маленькие отступные, большие агентские. Сначала Локо этим пользовался и вытаскивал из Крыльев всё что плохо лежит, теперь попользуются Локо, вот только почему-то московские болелы считают что это несправедливо)
А какой идиот прописал такие отступные? 😏
+5
-2
+3
Ответ pavasaris
Когда последний раз Локомотив конкурентом то был?
Два раза вас хлопнули в этом сезоне, забыл?
+7
-4
+3
Ответ Spartakus1984
У кого из молодых в зените Россиян, был прогресс?
Мостовой, Караваев, Круговой.
+3
0
+3
Как же приятна боль москвичей.

Страдайте активнее!
+7
-4
+3
Ну, Глушенков так-то не самое плохое усиление скамейки.
+5
-2
+3
Это Зенит что ли ввел лимит? И если уж обязательны игроки с российским паспортом, то с какой стати лидер чемпионата должен покупать середняков?!
+2
0
+2
Ответ Spartakus1984
У кого из молодых в зените Россиян, был прогресс?
Прежде чем это обсуждать, озвучьте пожалуйста метрики этого прогресса.
Опять же, молодых это до скольки лет?
Молодых только россиян или в принципе молодых игроков?
+4
-2
+2
Локомотив конечно смешно выглядит, продавая своего лидера, конкуренту.
+2
0
+2
Это ваши проблемы, а не проблема Зенита.
+3
-1
+2
Ответ Spartakus1984
У кого из молодых в зените Россиян, был прогресс?
Мостовой, Кузяев - в первую очередь.
+2
0
+2
Глушенков правильно выбрал развитие карьеры вместо деградации в 5 колесе
+5
-3
+2
Ответ Anton Vasilev
последний раз такая истерика в москвабаде была когда малкома за 40 подписывали 🥰
Главное 🤮 и 😭не перепутать
Умом ответы заблчил кстати
+9
-7
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий