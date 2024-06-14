Булыкин о Глушенкове в «Зените»: «Там мало прогресса, а больше принципа купить лучших. Если им не поможет, хотя бы ослабят конкурентов»
Дмитрий Булыкин высказался о переходе Максима Глушенкова в «Зенит» из «Локо».
Ранее сообщалось, что петербургский клуб согласовал трансфер 24-летнего игрока.
«Для Глушенкова переход в «Зенит» – это хорошо, потому что будет получать зарплату в несколько раз больше и бороться за чемпионство. Для «Локомотива» его уход на данный момент является потерей.
Но, думаю, они смогут оправиться и найти похожего в атакующем плане футболиста, чтобы в следующем сезоне бороться за все трофеи, как это обычно делает «Локомотив». Потеря существенна, но не критична.
Посмотрим, как у Глушенкова получится в «Зените». Там очень сильная конкуренция. Он должен показать максимум, на что способен, – некоторые не справляются. Но, когда тебе делают зарплату в два или три раза больше, многие не хотят конкурировать, а хотят получать зарплату и сидеть на скамейке.
В этом и проблема «Зенита», что там мало прогресса, а больше принципа купить лучших с рынка – если им не поможет, хотя бы ослабят конкурентов», – сказал бывший нападающий «Локомотива» и сборной России.
>что там мало прогресса
Не понимаю, как могут стыковаться эти два его тезиса?
И если игроки снижают к себе требования и хотят сидеть на лавке и получать зарплату, то при чем тут Зенит?
Схема не особо хорошая с точки зрения морали, но учитывая то, как тут радовались раздербаниванию Крыльев и Чертаново, ставили в пример Локо, мол посмотрите, ставка на молодых российских футболистов, не то что у вас, эта схема вполне справедлива
Глицинчика что ли прописать всем им.
Но про "мало прогресса" - это да, забавно.
По факту Зениту нужен был универсальный игрок в зону АПЗ, с хорошим пасом и скоростью. По сочетанию цена-качество получается неплохой вариант.
И никто не заствлял Локо прописывать в контракте такие отступные. Значит всех устраивала такая сумма.
В каком месте и в какой вселенной, Локомотив конкурент Зенита?
Ещё раз : Спартак, Локомотив и ЦСКА на сегодняшний день - это про середину таблицы. И в следующем сезоне будет точно тоже самое. Почему? Про Локомотив сказал их Нагорных - "остаётся развивать русских игроков,а те кто "ставит" на легионеров - проиграет в итоге" .
Другими словами - "мы не претендуем на медали,в долгосрочной перспективе"
Спартак понятно,даже писать лень. Станкович провалится и не потому что я так хочу,он просто галимый тренер и если бы он не был сербом не было бы его в Спартаке. Вывод- назначение не по спортивному принципу. Результат известен.
ЦСКА вообще не вижу в следующем сезоне где то кроме середины.
Если Зенит подпишет Глушенкова,Баху и Фернандеса...ну тут как бы ваш ход,Москва.
Всё лето впереди - усиляйтесь,кто мешает?
В Петербурге знают ,что Москва будет делать летом - пилить деньги,называть Зенит бразильским именем нарицательным,ну и предвкушать поражения от Зенита. И пока вы там заняты этим,Зенит оформит очередной титул.
Играть Зениту в РПЛ давно уже не с кем, очень низкий уровень у всех остальных.
Очень удивлюсь,если вы все встанете дружно и начнёте наконец играть в футбол.
А так как этого не произойдет..итог следующего чемпионата более менее прогнозируется.
Страдайте активнее!
Опять же, молодых это до скольки лет?
Молодых только россиян или в принципе молодых игроков?
Умом ответы заблчил кстати