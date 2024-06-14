Булыкин о Глушенкове в «Зените»: «Там мало прогресса, а больше принципа купить лучших. Если им не поможет, хотя бы ослабят конкурентов»

Дмитрий Булыкин высказался о переходе Максима Глушенкова в «Зенит» из «Локо».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб согласовал трансфер 24-летнего игрока.

«Для Глушенкова переход в « » – это хорошо, потому что будет получать зарплату в несколько раз больше и бороться за чемпионство. Для «Локомотива» его уход на данный момент является потерей.

Но, думаю, они смогут оправиться и найти похожего в атакующем плане футболиста, чтобы в следующем сезоне бороться за все трофеи, как это обычно делает «Локомотив». Потеря существенна, но не критична.

Посмотрим, как у Глушенкова получится в «Зените». Там очень сильная конкуренция. Он должен показать максимум, на что способен, – некоторые не справляются. Но, когда тебе делают зарплату в два или три раза больше, многие не хотят конкурировать, а хотят получать зарплату и сидеть на скамейке.

В этом и проблема «Зенита», что там мало прогресса, а больше принципа купить лучших с рынка – если им не поможет, хотя бы ослабят конкурентов», – сказал бывший нападающий « » и сборной России.