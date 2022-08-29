Жюль Кунде: «Я пришел в «Барселону» за трофеями. Мне нужно время, чтобы выйти на лучший уровень»

Защитник «Барселоны» высказался после дебюта за каталонский клуб.

Вчера француз целиком провел матч 3-го тура между «Барселоной» и (4:0).

«Счастлив, что мы победили. Это очень хороший результат, который позволит команде продолжить набираться уверенности.

Мне было комфортно на обеих позициях, хоть я и предпочитаю играть в центре обороны (во вчерашнем матче Кунде сыграл и в центре, и на фланге обороны – Sports.ru). После матча остались хорошие ощущения, хотя мне еще предстоит изучать принципы игры, но я неплохо справляюсь. Мне еще нужно какое-то время, чтобы выйти на лучший уровень.

Я пришел в «Барселону», чтобы брать трофеи и продолжать прогрессировать», – сказал Кунде.