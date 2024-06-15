Венгрия – Швейцария, 15.06.2024, Евро 2024 – коэффициенты букмекеров на матч

На чемпионате Европы по футболу 15 июня состоится второй поединок группы А, в котором примут участие сборные Венгрии и Швейцарии. Матч состоится на арене Кельн Штадион в Кельне, начало в 16:00 по московскому времени.

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Сборная Венгрии

Главная звезда сборной Венгрии Доминик Собослаи из «Ливерпуля». Второй звездой вполне можно назвать тренера, итальянского специалиста Марко Росси. С ним во главе венгры прошли отборочный турнир без единого поражения и заняли в своей группе первое место. Почти два года подряд команда Венгрии не знала поражений, пока в начале июня не уступила в гостях в товарищеском поединке сборной Ирландии со счетом 1 : 2, причем хозяева забили победный мяч на второй компенсированной минуте. Зато после этого команда Росси уверенно выиграла у сборной Израиля со счетом 3 : 0. Отсутствие звезд в сборной компенсируется выверенными командными взаимодействиями. Венгры не пропускают уже третий чемпионат Европы подряд, чего с ними ранее никогда не случалось.

Сборная Швейцарии

Все хорошо помнят ту самую Швейцарию Владимира Петковича, которая регулярно отбирала очки у фаворитов и выходила из группы на любом турнире. Новый наставник Мурат Якин сейчас должен будет доказать, что является достойным наследником своего предшественника. При этом результаты пока болельщиков не радуют. С осени 2023 года «крестоносцы» одержали только две победы, причем вторая в недавнем матче со сборной Эстонии — 4 : 0. Еще одна игра против команды Австрии завершилась вничью 1 : 1. По именам футболистов сборная Швейцарии должна занимать в группе, как минимум, второе место. Тут играют представители английской Премьер-лиги, Серии А, Бундеслиги. Самое слабое место — оборона, хотя раньше жаловаться на нее не приходилось. Если команда наладит игру в защите, то сможет рассчитывать на многое.

Коэффициенты букмекеров

В личных встречах команд почти трехкратное превосходство по победам у сборной Венгрии, но все это дела прошлого столетия. Последний раз команды пересекались в отборе к чемпионату мира 2018 года. Тогда сборная Швейцарии выиграла два матча с общим счетом 8 : 4. Букмекеры хоть и отдают преимущество альпийской команде, все же следует считать, что это матч на три исхода. Венгры могут отобрать очки у любого фаворита. Поединок точно будет результативным, и, вполне вероятно, команды двумя забитыми мячами не ограничатся, поэтому стоит рассмотреть ставку тотал больше 2,5. Высока вероятность ничейного исхода, причем одно очко в первом туре может устроить и тех, и других. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты.

Ставки 1 Х 2 Ф1 0 Ф2 0 ТМ 2,5 ТБ 2,5 Лига Ставок 3,45 3,45 2,26 2,34 1,58 1,69 2,13 Fonbet 3,45 3,25 2,30 2,35 1,60 1,67 2,25 Winline 3,40 3,40 2,26 2,35 1,58 1,72 2,17 Olimpbet 3,42 3,42 2,27 2,38 1,60 1,71 2,17 Pari 3,45 3,25 2,30 2,35 1,60 1,67 2,25 BetBoom 3,42 3,22 2,33 2,34 1,61 1,66 2,24 Leon 3,30 3,25 2,23 2,37 1,59 1,71 2,15 1Win 3,35 3,35 2,22 2,34 1,58 1,69 2,13 Tennisi 3,46 3,18 2,25 2,41 1,57 1,65 2,24

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