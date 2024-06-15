Венгрия – Швейцария, 15.06.2024, Евро 2024 – коэффициенты букмекеров на матч
На чемпионате Европы по футболу 15 июня состоится второй поединок группы А, в котором примут участие сборные Венгрии и Швейцарии. Матч состоится на арене Кельн Штадион в Кельне, начало в 16:00 по московскому времени.
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Сборная Венгрии
Главная звезда сборной Венгрии Доминик Собослаи из «Ливерпуля». Второй звездой вполне можно назвать тренера, итальянского специалиста Марко Росси. С ним во главе венгры прошли отборочный турнир без единого поражения и заняли в своей группе первое место. Почти два года подряд команда Венгрии не знала поражений, пока в начале июня не уступила в гостях в товарищеском поединке сборной Ирландии со счетом 1 : 2, причем хозяева забили победный мяч на второй компенсированной минуте. Зато после этого команда Росси уверенно выиграла у сборной Израиля со счетом 3 : 0. Отсутствие звезд в сборной компенсируется выверенными командными взаимодействиями. Венгры не пропускают уже третий чемпионат Европы подряд, чего с ними ранее никогда не случалось.
Сборная Швейцарии
Все хорошо помнят ту самую Швейцарию Владимира Петковича, которая регулярно отбирала очки у фаворитов и выходила из группы на любом турнире. Новый наставник Мурат Якин сейчас должен будет доказать, что является достойным наследником своего предшественника. При этом результаты пока болельщиков не радуют. С осени 2023 года «крестоносцы» одержали только две победы, причем вторая в недавнем матче со сборной Эстонии — 4 : 0. Еще одна игра против команды Австрии завершилась вничью 1 : 1. По именам футболистов сборная Швейцарии должна занимать в группе, как минимум, второе место. Тут играют представители английской Премьер-лиги, Серии А, Бундеслиги. Самое слабое место — оборона, хотя раньше жаловаться на нее не приходилось. Если команда наладит игру в защите, то сможет рассчитывать на многое.
Коэффициенты букмекеров
В личных встречах команд почти трехкратное превосходство по победам у сборной Венгрии, но все это дела прошлого столетия. Последний раз команды пересекались в отборе к чемпионату мира 2018 года. Тогда сборная Швейцарии выиграла два матча с общим счетом 8 : 4. Букмекеры хоть и отдают преимущество альпийской команде, все же следует считать, что это матч на три исхода. Венгры могут отобрать очки у любого фаворита. Поединок точно будет результативным, и, вполне вероятно, команды двумя забитыми мячами не ограничатся, поэтому стоит рассмотреть ставку тотал больше 2,5. Высока вероятность ничейного исхода, причем одно очко в первом туре может устроить и тех, и других. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты.
|
Ставки
|
1
|
Х
|
2
|
Ф1 0
|
Ф2 0
|
ТМ 2,5
|
ТБ 2,5
|
Лига Ставок
|
3,45
|
3,45
|
2,26
|
2,34
|
1,58
|
1,69
|
2,13
|
Fonbet
|
3,45
|
3,25
|
2,30
|
2,35
|
1,60
|
1,67
|
2,25
|
Winline
|
3,40
|
3,40
|
2,26
|
2,35
|
1,58
|
1,72
|
2,17
|
Olimpbet
|
3,42
|
3,42
|
2,27
|
2,38
|
1,60
|
1,71
|
2,17
|
Pari
|
3,45
|
3,25
|
2,30
|
2,35
|
1,60
|
1,67
|
2,25
|
BetBoom
|
3,42
|
3,22
|
2,33
|
2,34
|
1,61
|
1,66
|
2,24
|
Leon
|
3,30
|
3,25
|
2,23
|
2,37
|
1,59
|
1,71
|
2,15
|
1Win
|
3,35
|
3,35
|
2,22
|
2,34
|
1,58
|
1,69
|
2,13
|
Tennisi
|
3,46
|
3,18
|
2,25
|
2,41
|
1,57
|
1,65
|
2,24
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