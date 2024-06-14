Глушаков о развале чемпионского «Спартака»: «Все виноваты во всем, от руководства до игроков. Лет пять бы еще могли побомбить, побились бы за золото 100%»

Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия Денис Глушаков Массимо Каррера Футбол

Денис Глушаков вспомнил о развале чемпионского «Спартака».

«Это больная тема для болельщиков. Недавно встречались с Темой Ребровым, говорили о том, что жаль, что все так получилось. Все виноваты во всем. От руководства до игроков.

Команда была хорошая, лет пять бы еще могла побомбить. Сто процентов побились бы за золото и были бы, может быть, чемпионами», – заявил Глушаков в шоу «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале «2x2».

Напомним, в сентябре 2018 года Массимо Каррера отстранил Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основным составом «Спартака» за лайк под постом с критикой тренера. Недавно хавбек и Каррера помирились. Денис опубликовал совместное фото: «Оставим обиды позади и выпьем доброго миллеровского».

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29 комментариев
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ещё лет через пять, будут виноваты только руководство и тренерский штаб, а опг ромашка не при чём)
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Денис, а на ### вы тогда всё это затевали? Я не в оправдание Карреры, или наезда на тебя, но лучше б ты сейчас уже молчал.
Песня такая есть, помнишь? "Не сыпь мне соль на рану"?
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ОПГ Ромашка, их боялись даже чеченцы ..
+21
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Но главным резиновым изделием был ты, Денис
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Сам внёс наибольшый вклад развал чемпионской команды, а потом "мы все виноваты".
Лол.
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Ты первый и виноват,сливал тренера,настраивал руководство против тренера.
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так ты и развалил антон
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Глушак ещё тот бомбила😏
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Ответ Holy Diver
Тот Спартак развалился лишь потому что Каррера заигрался в тренера и слил концовку чемпионата. Умные люди это давно поняли, поэтому этого бездаря никуда, кроме серии С не берут.
Полуфинал Кубка с Тосно тоже слил Каррера, а не резиновое изделие #8, поровшее моменты и не забившее пенальти?
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Так в 2018 и бились, были все шансы защитить титул, да еще и кубок прихватить. Но вы все проиграли, а ты конкретно помог слить кубок...
Многие забыли, но еще Стасу надо за кубок конфедераций и скомканную предсезонку Спартака спасибо сказать.
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Резиновый герой
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"Мы все одинаково виноваты, а они - больше всех"
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Болельщики виноваты. Устроили шоу с заговорами и травлей игроков и Кононова.
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Там был засланный агент ,который захотел прославиться за счёт других,не вышло,а вот безтолковая семейка Адамс это проглотила и начала нести дичь
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Глушаков хочет побомбить ?
Яндекс-Такси всегда готова помочь.
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раствор коварен
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Так они и так каждый сезон борются , то 3 место то 5 е то 7 е ))
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А зачем ты вообще открываешь рот , Денис?
Поперло в одном сезоне и стали мнить себя кем-то
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Да пошел ты
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Ответ Юрий Кечко
ОПГ Ромашка, их боялись даже чеченцы ..
Да нет чехи были крышей
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Дениска бомбила
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Ответ Holy Diver
Тот Спартак развалился лишь потому что Каррера заигрался в тренера и слил концовку чемпионата. Умные люди это давно поняли, поэтому этого бездаря никуда, кроме серии С не берут.
Ё моё! А за вашим Семаком прямо очередь в мире выстроилась! Тренеры из российского болота возможно нужны только в Казахстане, Узбекистане или Таджикистане, а в мире они даже серии С не нужны! Так что уйдет ваш Семак из Зенита он больше ни в каком нашем болотном футболе не выиграет и его будут выгонять из клубов как выгоняют Талалаева, Юрана и далее по списку экспертов на Матч ТВ!
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