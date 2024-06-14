Глушаков о развале чемпионского «Спартака»: «Все виноваты во всем, от руководства до игроков. Лет пять бы еще могли побомбить, побились бы за золото 100%»
Денис Глушаков вспомнил о развале чемпионского «Спартака».
«Это больная тема для болельщиков. Недавно встречались с Темой Ребровым, говорили о том, что жаль, что все так получилось. Все виноваты во всем. От руководства до игроков.
Команда была хорошая, лет пять бы еще могла побомбить. Сто процентов побились бы за золото и были бы, может быть, чемпионами», – заявил Глушаков в шоу «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале «2x2».
Напомним, в сентябре 2018 года Массимо Каррера отстранил Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основным составом «Спартака» за лайк под постом с критикой тренера. Недавно хавбек и Каррера помирились. Денис опубликовал совместное фото: «Оставим обиды позади и выпьем доброго миллеровского».
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