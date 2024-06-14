Глушаков о развале чемпионского «Спартака»: «Все виноваты во всем, от руководства до игроков. Лет пять бы еще могли побомбить, побились бы за золото 100%»

Денис Глушаков вспомнил о развале чемпионского «Спартака».

«Это больная тема для болельщиков. Недавно встречались с Темой Ребровым, говорили о том, что жаль, что все так получилось. Все виноваты во всем. От руководства до игроков.

Команда была хорошая, лет пять бы еще могла побомбить. Сто процентов побились бы за золото и были бы, может быть, чемпионами», – заявил Глушаков в шоу «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале «2x2».

Напомним, в сентябре 2018 года отстранил и Андрея Ещенко от тренировок с основным составом « » за лайк под постом с критикой тренера. Недавно хавбек и Каррера помирились. Денис опубликовал совместное фото: «Оставим обиды позади и выпьем доброго миллеровского».

«Мой игрок не может лайкать человека, который говорит, что я баран». Откровения Массимо Карреры