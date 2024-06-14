«Лейпциг» за 10 млн евро подписал 18-летнего Уэдраого из «Шальке». Хавбека хотела «Бавария»

Теги Бавария Шальке бундеслига Германия трансферы Д2 Германия РБ Лейпциг Футбол

Ассан Уэдраого перешел в «Лейпциг» из «Шальке».

18-летний полузащитник подписал 5-летний контракт.

Ранее сообщалось о договоренности «Баварии» по трансферу Уэдраого за 15 млн евро.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Лейпциг» заплатил за игрока «Шальке» 10 миллионов евро.

Фото: rbleipzig.com

7 комментариев
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вроде сказали что переходить в Баварии
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С одной стороны предложение Баварии для Шальке было более привлекательным, но судя по всему игрок выбрал Лейпциг.

Увы, для Шальке это необходимая продажа, так как у клуба есть серьезные финансовые проблемы. Даже на трансферы отложить сразу не получится.

Походу Шальке в БЛ2 надолго застрянет, увы.
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Рэд Булл окрыляяет!
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В ФМе бист нереальный
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Ответ a2wai
С одной стороны предложение Баварии для Шальке было более привлекательным, но судя по всему игрок выбрал Лейпциг. Увы, для Шальке это необходимая продажа, так как у клуба есть серьезные финансовые проблемы. Даже на трансферы отложить сразу не получится. Походу Шальке в БЛ2 надолго застрянет, увы.
Шальке нужно посмотреть в тел книжке один номер,позвонить и спросить: Алё,это Газпром? А правда, что мечты сбываются?
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Ответ a2wai
С одной стороны предложение Баварии для Шальке было более привлекательным, но судя по всему игрок выбрал Лейпциг. Увы, для Шальке это необходимая продажа, так как у клуба есть серьезные финансовые проблемы. Даже на трансферы отложить сразу не получится. Походу Шальке в БЛ2 надолго застрянет, увы.
Бавария сама отказалась от трансфера, потому что решила что у них нет лишних 10 миллионов
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