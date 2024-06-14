«Лейпциг» за 10 млн евро подписал 18-летнего Уэдраого из «Шальке». Хавбека хотела «Бавария»

Ассан Уэдраого перешел в «Лейпциг» из «Шальке».

18-летний полузащитник подписал 5-летний контракт.

Ранее сообщалось о договоренности «Баварии» по трансферу Уэдраого за 15 млн евро.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Лейпциг» заплатил за игрока «Шальке» 10 миллионов евро.

Фото: rbleipzig.com