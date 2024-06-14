«Зенит» за 30 млн рублей покупает Латышонка у «Балтики». Опция в 10 млн действовала с 1 июля (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Балтика Евгений Латышонок деньги Футбол

Стала известна сумма трансфера Евгения Латышонка в «Зенит» из «Балтики».

Как сообщает Иван Карпов, «Зенит» и «Балтика» договорились о переходе 25-летнего вратаря за 30 млн рублей.

Опция выкупа воспитанника «Краснодара» в 10 млн, о которой сообщалось ранее, действовала только с 1 июля.

«Зенит» не захотел ждать, и стороны досрочно оформили сделку. На футболиста также претендовал «Спартак».

В минувшем сезоне Латышонок провел в Мир РПЛ 26 матчей, в которых пропустил 38 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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79 комментариев
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В заголовке подано как «разбрасывается баблом» по старой спортсовской привычке, но в реальности скорее всего конкуренция за игрока обострялась и не подписали бы мы, его бы утащили в другой клуб
+57
-21
+36
0,3 млн € всего лишь

С заначки отстегнули, чтобы Балтике не обидно было,
типо "Мы - не Бавария, мы хоть столько-то, но платим💸"
+42
-11
+31
Ответ SMART789
В заголовке подано как «разбрасывается баблом» по старой спортсовской привычке, но в реальности скорее всего конкуренция за игрока обострялась и не подписали бы мы, его бы утащили в другой клуб
Логично,так и есть.Да чи то за там бабло?Всего лишь 300 тыс.долларов.Такой трансфер может даже 16 - я команда лиги себе позволить.
+22
-6
+16
На ветке уже написали, что Зенит разбрасывается баблом и никто другой в РПЛ не сможет наскрести 30 млн рублей?
+21
-7
+14
Всё верно. Если есть деньги, надо брать, пока другие не перехватили.
+20
-6
+14
Хороший трансфер, даст Бог покажет своё мастерство в Зените!👍
+10
-1
+9
Ответ schwein
На ветке уже написали, что Зенит разбрасывается баблом и никто другой в РПЛ не сможет наскрести 30 млн рублей?
Это же надо трижды отказать Владу Бумаге, а это очень тяжело.
+7
0
+7
Ответ counsel
Комментарий скрыт
🤦🤦🤦🤦🤦
Даже девушки не делают таких глупых выводов
+8
-1
+7
Ну как говориться, добро пожаловать.
Будет тяжело. Поэтому, желаю поменьше читать разных блогеров и прочих экспертов.
+6
0
+6
А, еще хороший нарратив. Зенит убивает лигу, платя клубу 30 млн рублей за игрока, который через 2 недели будет стоить 10 млн. Сколько можно это терпеть?
+9
-3
+6
Почему не бразилец?
+10
-6
+4
Ответ Restart Serdobsk
предлагаю банить за упоминание сутормина. чес слово, надоели. он сам себя и свою игровую карьеру этим переходом наказал.
6 чемпионств….наказал так наказал…
+6
-2
+4
Ответ Spartakus1984
Сложно сказать,усиление прям это или нет,один сезон нормальный Латышонка не показатель.
Ну он хоть по семь, как ваши не пропускает.
+6
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+4
Ответ Slavnov
Прикольно, стоит 1.5 млн евро,то есть 150 млн рублей, покупают за 30 млн...это еще при том,что на него есть спрос и могли бы быть торги
Какие торги, там отступные прописаны.
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Ответ Любитель шоколада
Разбрасывание баблом это когда в составе Зенита был бразильский вратарь не сыгравший ни минуты в чемпионате за весь контракт. «Вратарь «Коринтианса» Иван Куарежма, выступавший на правах аренды за «Зенит», досрочно покинул российскую команду и продолжит карьеру в Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале. В четырёх матчах Фонбет Кубка России Иван Куарежма пропустил пять мячей и дважды сыграл «на ноль».»
так он в кубке играл и пришел бесплатно в аренду
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Ответ Spartakus1984
За какую такую? это чуть больше 300 тыс.долларов.для газпрома это копейки.
В принципе он дороже бы и не стоил. Вратарь из клуба низкого ранга выстрелил в сезоне, не более
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Ответ Лютый пон
Почему не бразилец?
тс, они сказали что он бразилец.
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Ответ SMART789
для нас это ничего не меняет, нам бьют 2 раза за матч, мы проигрываем не из за вратаря, туда можно мешок картошки поставить ничего не поменяется
Мешок картошки хоть не привезёт как Миша в играх Локо и ЦСКА
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Ответ Fonbaron
Это репутация. Зенит сделал зашкварную сделку и замарался, почем теперь мы должны забывать про этот факт? Тем более в контексте Латышонка где купили за цену в три раза больше чем номинальная. Это же тоже в копилку Зенита идет, такая работа на внутреннем трансферном рынке. Как вы думаете будут реагировать на это другие болельщики, у которых нет команд с такой мошной?
« купили за цену в три раза больше чем номинальная»

Цена 10 миллионов действует с 1 июля.

Новогоднюю елку тоже в мае можно купить дешевле.
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Ответ Dizzod
тс, они сказали что он бразилец.
Они сказали что он латыш, только маленький
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Смешные отступные у него были конечно, но это их проблемы.
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Ответ Slava-7
20 млн - Балтике на чай
При наличии в лиге чая звучит неоднозначно. С упоминанием финансового стимулирования в контексте Зенита надо осторожным быть :)
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Ответ Slavnov
Прикольно, стоит 1.5 млн евро,то есть 150 млн рублей, покупают за 30 млн...это еще при том,что на него есть спрос и могли бы быть торги
Прикольно то, что Спартак ваш ждал, когда отступные станут 10 млн.р. Жадность переходящая в глупость.
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Надеюсь он проявит себя за такую цену
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ГЕГЕМОН ВСЕЯ РУСИ 🇷🇺— НАШ ВЕЛИКИЙ ЗЕНИТ 💙 скупает лучших футболистов для второго требла в истории российского футбола. 🏆💙🏆💙🏆💙. БРАВО !!!
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Не попали под акцию 😁
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Для Зенита это можно считать даром. Миша будет дядькой с небольшой игровой практикой, наигрывать больше будут Адамова и подпуская Латышонка на замену и на Кубок.
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ДействовАЛА с 1 июля. Так написано, будто 1 июля давно прошло. Может будет действовать с 1 июля?
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Ответ SMART789
никто не играет бесплатно, но там была копеечная зарплата уровня резервиста чемпионата Бразилии
Повторю вопрос.

Зачем Зениту бразильский вратарь ? Тем более настолько низкого уровня что готов был работать за еду ?
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Спартак ждал 01.07? В Лукойле пожалели 20 миллионов рублей?
Зачем Латышонок Спартаку ? «Класс» этого вратаря все могли в Кубке увидеть.
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