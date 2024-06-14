«Зенит» за 30 млн рублей покупает Латышонка у «Балтики». Опция в 10 млн действовала с 1 июля (Иван Карпов)

Стала известна сумма трансфера Евгения Латышонка в «Зенит» из «Балтики».

Как сообщает Иван Карпов, «Зенит» и « » договорились о переходе 25-летнего вратаря за 30 млн рублей.

Опция выкупа воспитанника «Краснодара» в 10 млн, о которой сообщалось ранее, действовала только с 1 июля.

« » не захотел ждать, и стороны досрочно оформили сделку. На футболиста также претендовал «Спартак».

В минувшем сезоне провел в Мир 26 матчей, в которых пропустил 38 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.