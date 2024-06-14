«Зенит» за 30 млн рублей покупает Латышонка у «Балтики». Опция в 10 млн действовала с 1 июля (Иван Карпов)
Стала известна сумма трансфера Евгения Латышонка в «Зенит» из «Балтики».
Как сообщает Иван Карпов, «Зенит» и «Балтика» договорились о переходе 25-летнего вратаря за 30 млн рублей.
Опция выкупа воспитанника «Краснодара» в 10 млн, о которой сообщалось ранее, действовала только с 1 июля.
«Зенит» не захотел ждать, и стороны досрочно оформили сделку. На футболиста также претендовал «Спартак».
В минувшем сезоне Латышонок провел в Мир РПЛ 26 матчей, в которых пропустил 38 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
С заначки отстегнули, чтобы Балтике не обидно было,
типо "Мы - не Бавария, мы хоть столько-то, но платим💸"
Даже девушки не делают таких глупых выводов
Будет тяжело. Поэтому, желаю поменьше читать разных блогеров и прочих экспертов.
Цена 10 миллионов действует с 1 июля.
Новогоднюю елку тоже в мае можно купить дешевле.
Зачем Зениту бразильский вратарь ? Тем более настолько низкого уровня что готов был работать за еду ?