«Кристал Пэлас» за 15 млн подписал Риада из «Бетиса». Испанцы выкупили защитника у «Барсы» за 3 млн

Теги премьер-лига Англия Барселона Бетис Ла Лига трансферы Кристал Пэлас Шади Риад Фабрицио Романо Футбол

«Кристал Пэлас» купил бывшего защитника «Барселоны» Шади Риада.

«Бетис» год назад арендовал 20-летнего марокканца с обязательным выкупом за 3 млн евро.

Этим летом клуб из Севильи воспользовался своей опцией, а затем перепродал Риада в АПЛ за 15 миллионов, сообщает Фабрицио Романо.

Риад заключил с «Кристал Пэлас» контракт до лета 2029 года.

В минувшем сезоне Шади провел 26 матчей в Ла Лиге и получил 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.

Фото: cpfc.co.uk

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
так 50% прав у Барселоны
+22
0
+22
Ответ Фарид Харисов
После этой новости Лапорта в бешенстве пускает пену, проклиная социологический мадридизм, добравшийся даже до Бетиса.
Гений, 50% прав принадлежит Барсе
+19
0
+19
Ответ Фарид Харисов
После этой новости Лапорта в бешенстве пускает пену, проклиная социологический мадридизм, добравшийся даже до Бетиса.
Суммарно в бюджет капнуло 10.
Это если с математикой у тебя плохо. Не переживай за Лапорту.
+7
0
+7
Ответ Рэд Уайт
так 50% прав у Барселоны
Значит, Барса получила 50% от этих 15 миллионов
+5
0
+5
Ответ Сергей Яскевич
Барселона получила 10.5 млн евро от Бетиса - очень хорошо для ФФП клуба. Пишут, что Тодибо близок к переходу в МЮ за 40 млн евро, 20% от этой суммы( 8 млн евро) тоже получит Барса.
Ещё бы кто Лангле купил - было бы вообще супер .
+3
0
+3
Барселона получила 10.5 млн евро от Бетиса - очень хорошо для ФФП клуба. Пишут, что Тодибо близок к переходу в МЮ за 40 млн евро, 20% от этой суммы( 8 млн евро) тоже получит Барса.
+2
0
+2
Ответ Фарид Харисов
После этой новости Лапорта в бешенстве пускает пену, проклиная социологический мадридизм, добравшийся даже до Бетиса.
Ну и безумная фантазия у тебя
+2
0
+2
Ответ Inside 88 LW
Хороший защитник, надеюсь продолжит развиваться и в дальнейшем - будем выкупать)
Из клуба АПЛ придется выкупать втридорога
+2
0
+2
Гласнер собирает крепкую банду. Если получится удержать Олисе и Эзе или качественно заменить их после ухода, то Пэлас сможет хорошо пошуметь в следующем сезоне
+1
0
+1
Хороший защитник, надеюсь продолжит развиваться и в дальнейшем - будем выкупать)
0
0
0
Ответ XavIniesta2008-2015
Значит, Барса получила 50% от этих 15 миллионов
10 млн за такого защитника маловато конечно
0
0
0
Ответ XavIniesta2008-2015
Из клуба АПЛ придется выкупать втридорога
Это да :(
Суровые времена - требуют суровых мер)
Но ты знаешь я буду рад, если через пару лет клуб сможет и заплатит большие деньги за Риада, который будет того стоить)
0
0
0
Ответ ljolik888
Ещё бы кто Лангле купил - было бы вообще супер .
Абсолютно согласен
Лангле+Дест+Гарсия-это 30-40 миллионов за ненужных клубу игроков
Жирона очень хочет выкупить Гарсию, надо идти им навстречу. Дест, к сожалению, получил травму крестов, но ПСВ всё равно рассматривает его выкуп
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий