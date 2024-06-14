«Кристал Пэлас» за 15 млн подписал Риада из «Бетиса». Испанцы выкупили защитника у «Барсы» за 3 млн

«Кристал Пэлас» купил бывшего защитника «Барселоны» Шади Риада.

« » год назад арендовал 20-летнего марокканца с обязательным выкупом за 3 млн евро.

Этим летом клуб из Севильи воспользовался своей опцией, а затем перепродал в за 15 миллионов, сообщает Фабрицио Романо.

Риад заключил с « » контракт до лета 2029 года.

В минувшем сезоне Шади провел 26 матчей в и получил 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.

Фото: cpfc.co.uk