«Кристал Пэлас» за 15 млн подписал Риада из «Бетиса». Испанцы выкупили защитника у «Барсы» за 3 млн
«Кристал Пэлас» купил бывшего защитника «Барселоны» Шади Риада.
«Бетис» год назад арендовал 20-летнего марокканца с обязательным выкупом за 3 млн евро.
Этим летом клуб из Севильи воспользовался своей опцией, а затем перепродал Риада в АПЛ за 15 миллионов, сообщает Фабрицио Романо.
Риад заключил с «Кристал Пэлас» контракт до лета 2029 года.
В минувшем сезоне Шади провел 26 матчей в Ла Лиге и получил 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.
Фото: cpfc.co.uk
Это если с математикой у тебя плохо. Не переживай за Лапорту.
Суровые времена - требуют суровых мер)
Но ты знаешь я буду рад, если через пару лет клуб сможет и заплатит большие деньги за Риада, который будет того стоить)
Лангле+Дест+Гарсия-это 30-40 миллионов за ненужных клубу игроков
Жирона очень хочет выкупить Гарсию, надо идти им навстречу. Дест, к сожалению, получил травму крестов, но ПСВ всё равно рассматривает его выкуп