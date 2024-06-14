Якубко о Словакии: «На 500 тысяч рублей можно нормально пожить. В моем городе средняя зарплата около тысячи евро, в Братиславе – 2,5 тысячи»

Мартин Якубко рассказал о жизни в Словакии.

– Как с 2022 года изменилась жизнь в Словакии и у вас в частности?

– Инфляция есть, сейчас она составляет около 7%, но я бы не сказал, что цены на продукты поднялись безбожно. Бензин постоянно то дешевел, то дорожал, сейчас, например, ценник на уровне 2018-2019 годов. Никаких космических изменений точно не произошло. Когда все только началось, где-то полгода был шум, но сейчас все вернулось на прежний уровень.

– Сколько нужно в Словакии для комфортного уровня жизни? Федор Смолов в Москве тратит 500 тысяч рублей.

– Все зависит от уровня жизни. 500 тысяч рублей – это сейчас около 5 тысяч евро. В моем городе (Прешов – Спортс) средняя зарплата около 1 тысячи евро, в Братиславе – около 2,5 тысяч.

Надо смотреть, где человек живет, какие у него требования от жизни. Но могу сказать, что на 500 тысяч рублей у нас можно вообще нормально пожить, – сказал бывший нападающий «Амкара», «Сатурна» и «Москвы» .