Якубко о Словакии: «На 500 тысяч рублей можно нормально пожить. В моем городе средняя зарплата около тысячи евро, в Братиславе – 2,5 тысячи»

Теги Мартин Якубко премьер-лига Россия деньги Футбол

Мартин Якубко рассказал о жизни в Словакии.

Как с 2022 года изменилась жизнь в Словакии и у вас в частности?

– Инфляция есть, сейчас она составляет около 7%, но я бы не сказал, что цены на продукты поднялись безбожно. Бензин постоянно то дешевел, то дорожал, сейчас, например, ценник на уровне 2018-2019 годов. Никаких космических изменений точно не произошло. Когда все только началось, где-то полгода был шум, но сейчас все вернулось на прежний уровень.

Сколько нужно в Словакии для комфортного уровня жизни? Федор Смолов в Москве тратит 500 тысяч рублей.

– Все зависит от уровня жизни. 500 тысяч рублей – это сейчас около 5 тысяч евро. В моем городе (Прешов – Спортс) средняя зарплата около 1 тысячи евро, в Братиславе – около 2,5 тысяч.

Надо смотреть, где человек живет, какие у него требования от жизни. Но могу сказать, что на 500 тысяч рублей у нас можно вообще нормально пожить, – сказал бывший нападающий «Амкара», «Сатурна» и «Москвы» Мартин Якубко.

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6 комментариев
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Не нужно врать, в Братиславе на полтора доллара можно разгуляться
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+17
Он врет за десять центов в Братиславе можно открыть собственный отель
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У них бензин дешевел?????
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Не знаю откуда Якубко берет такую зарплату в Братиславе. Сам лично разговаривал в продуктовом магазине с продавцом - зарплата 700 евро максимум. А так 500’евро. А в небольших городках зарплата и того меньше.
Откуда в Словакии деньги , если они сами из Братиславы на работу каждый день ездят в Австрию? Ну и все кто ближе к Австрии.
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