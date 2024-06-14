Оздоев о том, хватит ли ему сбережений, чтобы никогда не работать: «Если жить как среднестатистический россиянин, то хватит с запасом. Если держать нынешний уровень жизни – нет»

Теги премьер-лига Россия ПАОК высшая лига Греция Магомед Оздоев деньги Футбол

Магомед Оздоев рассказал о своих сбережениях.

Сбережений, которые есть у тебя, хватит, чтобы не работать до конца жизни?

– Если я буду держать тот же уровень жизни, который у меня сейчас, то нет. Но если буду жить, как среднестатистический россиянин, то да, хватит с запасом.

Уже готовлю себя к тому, что жизнь после карьеры будет совсем другой. Футболисты живут на всем готовом, а когда закончишь – такого уже не будет, – сказал полузащитник ПАОК Магомед Оздоев.

Магомед Оздоев: «Москва – самый удобный город в мире, нигде нет такой инфраструктуры. Стамбул ниже на полголовы, в Салониках другая атмосфера»

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37 комментариев
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Просись на Матч ТВ в студию чесать языком с физруками, тогда жизнь удалась😁
+52
-5
+47
"Но если буду жить, как среднестатистический россиянин, то да, хватит с запасом."

Это про средний класс с зп в 17 тыщ (ну ведь так же солнцеликий говорил про "среднестатистических россиян")?
+38
-15
+23
Ну, если жить, как среднестатистический до 68,5 лет - то хватит с запасом. Поел макарошек, попил пивка из разливайки, включил телек с Соловьевым - шикарно.
+32
-12
+20
Ответ angry horse
Просись на Матч ТВ в студию чесать языком с физруками, тогда жизнь удалась😁
Где бы ни работать - лишь бы не работать😎
+14
-1
+13
Ответ tzasasa
Ну, если жить, как среднестатистический до 68,5 лет - то хватит с запасом. Поел макарошек, попил пивка из разливайки, включил телек с Соловьевым - шикарно.
Причем оттуда этот поклонник Италии будет орать, что комфорт не главное, главное - величие!
+16
-6
+10
Ответ Tramontana28
Криво прозвучало, но в целом верно. У нас просто сильно размыто понятие "среднестатистический". Даже не по регионам - внутри оных. Я, к примеру, трачу на сигареты 512 рэ в день. Тупо констатация факта. Я бы рад тратить меньше, но не выходит. Это 15К в месяц просто на херню. Но у меня оклад 192К. А у соседки по лестничной клетке, кассира в Магните, 33К оклад. И двое детей. От чертополоха ещё хуже меня. И она живёт. И внешне живёт гораздо лучше меня. Я на неё смотрю - и завидую. Дочки - как с картинки, сама - как с обложки. Я бесконечно далеко не Оздоев, но почему-то ничуть ему не завидую. А вот Аньке - блин, немножко...
Ну, может она завидует твоим 192 тысячам, кто знает...
+5
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+5
Ответ Мукунку хороший
То есть мы быдло.. а он король мира? Отличная позиция)
Так он этого вообще не говорил. Вы, видимо, кроме заголовка больше ничего не читали из его слов. В сущности, весьма здраво и адекватно высказался по этому вопросу.
+5
0
+5
Оздоев хотел бы жить на Манхэттене,
И с Лионелем Месси делиться секретами,
Но кошелек кричит "Ахаха, ты чего? Не торопись!"
На Матч Тв экспеРтом запишись
+3
0
+3
Криво прозвучало, но в целом верно.
У нас просто сильно размыто понятие "среднестатистический". Даже не по регионам - внутри оных.
Я, к примеру, трачу на сигареты 512 рэ в день. Тупо констатация факта. Я бы рад тратить меньше, но не выходит. Это 15К в месяц просто на херню.
Но у меня оклад 192К.
А у соседки по лестничной клетке, кассира в Магните, 33К оклад. И двое детей. От чертополоха ещё хуже меня. И она живёт.
И внешне живёт гораздо лучше меня. Я на неё смотрю - и завидую.
Дочки - как с картинки, сама - как с обложки.
Я бесконечно далеко не Оздоев, но почему-то ничуть ему не завидую. А вот Аньке - блин, немножко...
+5
-2
+3
Ответ Tramontana28
Криво прозвучало, но в целом верно. У нас просто сильно размыто понятие "среднестатистический". Даже не по регионам - внутри оных. Я, к примеру, трачу на сигареты 512 рэ в день. Тупо констатация факта. Я бы рад тратить меньше, но не выходит. Это 15К в месяц просто на херню. Но у меня оклад 192К. А у соседки по лестничной клетке, кассира в Магните, 33К оклад. И двое детей. От чертополоха ещё хуже меня. И она живёт. И внешне живёт гораздо лучше меня. Я на неё смотрю - и завидую. Дочки - как с картинки, сама - как с обложки. Я бесконечно далеко не Оздоев, но почему-то ничуть ему не завидую. А вот Аньке - блин, немножко...
Почему именно 512 р? Вы программист?
+2
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Ответ Pixel 8
Ну, может она завидует твоим 192 тысячам, кто знает...
Может. И это нормально.
Но при этом любые попытки её материально поддержать отвергает напрочь (без условий поддержать, а то неверно поймёте).
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Ответ schwein
Думаете на Матче им много денег отсыпают?
Думаю больше чем мне и тебе на работе платят)))
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Ответ SMART789
Инвестируйте и думайте своей головой На этом ресурсе Пети и Васи с дивана будут спалить вас и посылать во всякие перди типа румынии и Балкан, осуждать за игру в России Но век футболиста короток и нет ничего предосудительного в том чтобы делать свою работу за деньги и при этом хорошо
Желательно в нефтеперерабатывающий завод в Воронеже.
+1
0
+1
Ответ angry horse
Просись на Матч ТВ в студию чесать языком с физруками, тогда жизнь удалась😁
Думаете на Матче им много денег отсыпают?
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-2
+1
Ответ Вячеслав Припузов
Чтоб ты жил на одну зарплату...
Комментарий удален пользователем
Ответ Верховный Лорд
Комментарий удален пользователем
Спорт школьную.. футбольную)
+1
-1
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Ответ tzasasa
Ну, если жить, как среднестатистический до 68,5 лет - то хватит с запасом. Поел макарошек, попил пивка из разливайки, включил телек с Соловьевым - шикарно.
Типа описал плохую жизнь, но для миллиардов людей на планете Земля это была бы сказка, а не жизнь, все относительно)
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Ответ Tramontana28
Криво прозвучало, но в целом верно. У нас просто сильно размыто понятие "среднестатистический". Даже не по регионам - внутри оных. Я, к примеру, трачу на сигареты 512 рэ в день. Тупо констатация факта. Я бы рад тратить меньше, но не выходит. Это 15К в месяц просто на херню. Но у меня оклад 192К. А у соседки по лестничной клетке, кассира в Магните, 33К оклад. И двое детей. От чертополоха ещё хуже меня. И она живёт. И внешне живёт гораздо лучше меня. Я на неё смотрю - и завидую. Дочки - как с картинки, сама - как с обложки. Я бесконечно далеко не Оздоев, но почему-то ничуть ему не завидую. А вот Аньке - блин, немножко...
Оклад 192, а на выходе сколько?
0
0
0
Ответ SMART789
Инвестируйте и думайте своей головой На этом ресурсе Пети и Васи с дивана будут спалить вас и посылать во всякие перди типа румынии и Балкан, осуждать за игру в России Но век футболиста короток и нет ничего предосудительного в том чтобы делать свою работу за деньги и при этом хорошо
Не пори чушь.. инвестор..
+2
-2
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Ответ Overkiller
"Но если буду жить, как среднестатистический россиянин, то да, хватит с запасом." Это про средний класс с зп в 17 тыщ (ну ведь так же солнцеликий говорил про "среднестатистических россиян")?
Живу в Рязани и тут люди минимум 40 получают на любых работах
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Ответ Водяра
189$ норм зарплата для рабов. Хлеб грызть и по помойкам лазить.
ну зачем вы пишете здесь про украинских работяг на минималках?
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Ответ itemme
Кто щас 17 получает вообще?
189$ норм зарплата для рабов. Хлеб грызть и по помойкам лазить.
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Ответ schwein
Думаете на Матче им много денег отсыпают?
Скорее нет, у Мостового бабок на шампунь до сих пор нет.
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Ответ адекватное мнение
точно отсыпают много знаковым футболистам: Аршавину, Быстрову. Там прям нехилая котлета за каждый приход на эфир. Оздоев думаю раза в 2 меньше получал бы, но это тоже ого-го
От рейтингов зависит
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Он бы описал свой этот "уровень жизни", который он "держит". А мы б и оценили. Языком то молоть каждый горазд
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Пойти закончить институт по востребованной специальности и устроиться на какую-нибудь хорошо оплачиваемую работу вариант не рассматривает?

Вот только либо футболистом мажорить, либо растягивать накопления до социальной пенсии из-за отсутствия образования и работы?

У большинства российских спортсменов очень плохо с долгосрочным планированием, на тот отрезок жизни, когда спортивная карьера уже закончится.

Они не спешат получать "гражданское" образование и идут либо тренировать, либо на тв/шоу-бизнес, либо (прости господи) в политику и сидят потом в думе штаны протирают без юридического и экономического образования.
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Чтоб ты жил на одну зарплату...
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