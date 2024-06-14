Оздоев о том, хватит ли ему сбережений, чтобы никогда не работать: «Если жить как среднестатистический россиянин, то хватит с запасом. Если держать нынешний уровень жизни – нет»
Магомед Оздоев рассказал о своих сбережениях.
– Сбережений, которые есть у тебя, хватит, чтобы не работать до конца жизни?
– Если я буду держать тот же уровень жизни, который у меня сейчас, то нет. Но если буду жить, как среднестатистический россиянин, то да, хватит с запасом.
Уже готовлю себя к тому, что жизнь после карьеры будет совсем другой. Футболисты живут на всем готовом, а когда закончишь – такого уже не будет, – сказал полузащитник ПАОК Магомед Оздоев.
Магомед Оздоев: «Москва – самый удобный город в мире, нигде нет такой инфраструктуры. Стамбул ниже на полголовы, в Салониках другая атмосфера»
Это про средний класс с зп в 17 тыщ (ну ведь так же солнцеликий говорил про "среднестатистических россиян")?
И с Лионелем Месси делиться секретами,
Но кошелек кричит "Ахаха, ты чего? Не торопись!"
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У нас просто сильно размыто понятие "среднестатистический". Даже не по регионам - внутри оных.
Я, к примеру, трачу на сигареты 512 рэ в день. Тупо констатация факта. Я бы рад тратить меньше, но не выходит. Это 15К в месяц просто на херню.
Но у меня оклад 192К.
А у соседки по лестничной клетке, кассира в Магните, 33К оклад. И двое детей. От чертополоха ещё хуже меня. И она живёт.
И внешне живёт гораздо лучше меня. Я на неё смотрю - и завидую.
Дочки - как с картинки, сама - как с обложки.
Я бесконечно далеко не Оздоев, но почему-то ничуть ему не завидую. А вот Аньке - блин, немножко...
Но при этом любые попытки её материально поддержать отвергает напрочь (без условий поддержать, а то неверно поймёте).
Вот только либо футболистом мажорить, либо растягивать накопления до социальной пенсии из-за отсутствия образования и работы?
У большинства российских спортсменов очень плохо с долгосрочным планированием, на тот отрезок жизни, когда спортивная карьера уже закончится.
Они не спешат получать "гражданское" образование и идут либо тренировать, либо на тв/шоу-бизнес, либо (прости господи) в политику и сидят потом в думе штаны протирают без юридического и экономического образования.