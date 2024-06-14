Оздоев о том, хватит ли ему сбережений, чтобы никогда не работать: «Если жить как среднестатистический россиянин, то хватит с запасом. Если держать нынешний уровень жизни – нет»

Магомед Оздоев рассказал о своих сбережениях.

– Сбережений, которые есть у тебя, хватит, чтобы не работать до конца жизни?

– Если я буду держать тот же уровень жизни, который у меня сейчас, то нет. Но если буду жить, как среднестатистический россиянин, то да, хватит с запасом.

Уже готовлю себя к тому, что жизнь после карьеры будет совсем другой. Футболисты живут на всем готовом, а когда закончишь – такого уже не будет, – сказал полузащитник ПАОК Магомед Оздоев.

Магомед Оздоев: «Москва – самый удобный город в мире, нигде нет такой инфраструктуры. Стамбул ниже на полголовы, в Салониках другая атмосфера»