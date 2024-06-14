Трезеге, Каморанези, Акинфеев, Смолов, Павлюченко, Семин, Григорян, Никита Ефремов станут гостями студии Okko на Евро и Кубке Америки

Okko запустил новую студию к Евро-2024 и Кубку Америки и объявил список гостей.

В новую студию придут гости, среди которых – чемпионы мира и , а также , и победитель Лиги Европы Альваро Перейра.

Также среди гостей будут и российские игроки и тренеры: Роман Павлюченко, Игорь Акинфеев, Дмитрий Сычев и Федор Смолов, а также Юрий Семин, Александр Григорян и Виктор Гончаренко.

Кроме того, гостями студии также станут актеры Никита Ефремов, Никита Волков, Игорь Золотовицкий, Юрий Быков и другие.