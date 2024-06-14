Трезеге, Каморанези, Акинфеев, Смолов, Павлюченко, Семин, Григорян, Никита Ефремов станут гостями студии Okko на Евро и Кубке Америки

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Эктор Бракамонте Федор Смолов Дмитрий Сычев Юрий Семин Мауро Каморанези Давид Трезеге премьер-лига Россия Саво Милошевич телевидение Динамо Москва Кубок Америки Евро-2024 Виктор Гончаренко Альваро Перейра Александр Григорян Павел Павлюченко Okko Футбол

Okko запустил новую студию к Евро-2024 и Кубку Америки и объявил список гостей.

В новую студию Okko придут гости, среди которых – чемпионы мира Давид Трезеге и Мауро Каморанези, а также Саво Милошевич, Эктор Бракамонте и победитель Лиги Европы Альваро Перейра.

Также среди гостей будут и российские игроки и тренеры: Роман Павлюченко, Игорь Акинфеев, Дмитрий Сычев и Федор Смолов, а также Юрий Семин, Александр Григорян и Виктор Гончаренко.

Кроме того, гостями студии также станут актеры Никита Ефремов, Никита Волков, Игорь Золотовицкий, Юрий Быков и другие.

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2 комментария
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Какого-то Никиту Ефремова выделили в шапке новости, а легенду югославского футбола конца 90ых- начала 00ых нет. Спортивный сайт.

Трезеге, Мауро супер топы. Очень круто.
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Григорян наверное за французов болеет. Из-за петуха на футболках.
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