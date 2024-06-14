Дасаев о Евро: «Жаль, что наших нет, хотелось поболеть за своих. Когда-то вернемся в мировой футбол»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ринат Дасаев Сборная России по футболу Евро-2024 Чемпионат.com Футбол

Ринат Дасаев жалеет, что на Евро не будет российской сборной.

– Естественно, буду следить. Жаль, конечно, что наших нет, – все-таки хотелось бы поболеть за своих. Но что поделаешь? Такой большой форум в любом случае обязательно надо смотреть.

У поколения Тюкавина, Захаряна еще будет свой Евро?

– Я думаю, что все-таки мы когда-то вернемся в мировой и европейский футбол. Надеюсь, что это быстро случится. Так что у молодых еще будут шансы, – сказал бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев.

Дасаеву исполнилось 67 лет: «С каждым годом возраст прибавляется. Каждую ночь прошу у Всевышнего здоровья и долгих лет жизни – себе и всем близким»

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