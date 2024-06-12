Группа B на Евро 2024

С 14 июня 2024 года в Германии в десяти городах страны пройдет 17-й чемпионат Европы по футболу. В нем будут участвовать 24 команды разделенные на шесть групп. Болельщики смогут увидеть 51 матч, финал состоится 14 июля в Берлине. В группе В выступят следующие сборные:

По составу участников этот квартет представляется наиболее сильным. Тут трехкратные чемпионы Европы испанцы, побеждавшие в 1964, 2008 и 2012 годах. Сборная Италии действующий чемпион Европы, победы в 1968 и 2021 годах. Сборная Хорватии бронзовый призер чемпионата мира в Катаре 2022 года. Лишь для албанцев это будет второе появление в финальной части Евро после 2016 года.

Расписание матчей

Первый тур

15 июня. 19:00. Испания — Хорватия, Олимпиаштадион, Берлин

15 июня, 22:00. Италия — Албания, BVB-Штадион, Дортмунд

Второй тур

19 июня. 16:00. Хорватия — Албания, Фолькспаркштадион, Гамбург

20 июня. 22:00. Испания — Италия, Арена АуфШальке, Гельзенкирхен

Третий тур

24 июня. 22:00. Албания — Испания, Дюссельдорф Арена, Дюссельдорф

24 июня. 22:00. Хорватия — Италия, Лейпциг Штадиум

Время начала матчей указано московское.