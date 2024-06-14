Пользователи «ВКонтакте» смогут следить за новостями Евро, угадывать результаты и выиграть призы

«ВКонтакте» подготовила активности к Евро-2024.

Пользователи могут угадывать результаты матчей и выигрывать призы, ставить эксклюзивные эмодзи-статусы, смотреть тематические ролики в VK Клипах, обсуждать матчи с единомышленниками и участвовать в вызове на 140 тысяч шагов.

Угадывать результаты матчей можно в мини-приложении «Евро-2024». За верные ответы участники получают баллы, которые можно обменять на билеты для участия в розыгрыше подарков.

Среди призов – PlayStation 5, iPad mini и Apple Watch 8, подписки на VK Музыку и промокоды на голоса.

В сервисе можно получить эксклюзивные футбольные эмодзи-статусы: 9 из 10 статусов доступны сразу, а последний – с осьминогом-предсказателем Паулем – только после 20 верных прогнозов.

В мини-приложении на протяжении всего чемпионата будут появляться результаты турнира. Обсудить самые острые моменты первенства можно в тематической беседе в сообществе «Спорт ВКонтакте». В ленте «Новости» в приложении ВКонтакте появился раздел, посвященный новостям турнира. В разделе «Сообщества» доступен блок рекомендаций «Евро-2024», в котором можно найти тематические сообщества, посвященные чемпионату.

Пользователи могут принять тематический вызов, который пройдет в VK Шагах. С 14 по 28 июня его участникам необходимо преодолеть 140 тысяч шагов. Все прошедшие марафон получат особую виртуальную награду в виде горящего мяча. В VK Клипах появится подборка, посвященная . Попасть в нее можно будет, выложив клип с хештегом #Евро2024. Пользователи могут поучаствовать в тренде #ПрогнозыЕвро2024, опубликовав клип с тематическим шаблоном.