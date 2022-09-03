Президент «Баварии» об игре с «Барсой»: «Хотим, чтобы наши фанаты тепло приняли Левандовского. Он это заслужил, помог нам выиграть множество титулов»

Президент «Баварии» высказался о предстоящей игре с «Барселоной», куда перешел .

– Какой прием вы хотите увидеть для вашего бывшего нападающего?

– Мы все хотим, чтобы фанаты тепло его приняли. Он это заслужил. Левандовски 8 лет играл за нас, устанавливая рекорд за рекордом и помогая нам выиграть множество титулов.

Футбол создает отличные истории, и наше скорое воссоединение с Робертом – одна из них. Но в целом мы всегда смотрим вперед. И, при всем уважении к Роберту, мы сосредоточены на желании победить «Барселону». Это будут отличные игры для наших болельщиков.

– Сможет ли защита «Баварии» сдержать Левандовского?

– Я полагаю, что да, – сказал .

примет «Барселону» во втором туре чемпионов 13 сентября.