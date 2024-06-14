Андрей Мостовой об РПЛ: «Мелькнула мысль, что никто не заслуживает чемпионства. Претенденты на золото не должны так играть и терять столько очков»

Андрей Мостовой высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам минувшего сезона, опередив « » и « » на одно очко. Перед заключительным туром сине-бело-голубые шли на втором месте, отставая от москвичей, которые проиграли «Краснодару» (0:1), на два балла.

– По поводу того, что происходило в борьбе за чемпионство в последних турах, есть как минимум два мнения. Первое – золото лежало на поверхности, но лидеры почему‑то его не брали. Второе – очень подтянулись все остальные и не давали это сделать претендентам. Вам какая версия ближе?

– Если смотреть по набранным очкам, нельзя сказать, что кто‑то стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. С другой стороны, и «Динамо» в свое время нас преследовало, и «Краснодар».

Просто у «Зенита» в этот раз оказалось слишком много осечек. А потом то же самое стало происходить с «Краснодаром» и «Динамо». Знаете, у меня в какой‑то момент даже промелькнула мысль: в этом году никто не заслуживает чемпионства.

– Почему?

– Претенденты на золото не должны так играть и терять столько очков. Да и 57 очков у первого места – такое первый раз в Премьер‑лиге.

– Выходит, прав Валерий Карпин, который заявил, что «раньше 57 очков и для третьего места не хватило бы»?

– Я про это и говорю. Раньше у нас был огромный отрыв и очков «Зенит» намного больше набирал. А тут получилось по‑другому, – сказал полузащитник « » .