Андрей Мостовой об РПЛ: «Мелькнула мысль, что никто не заслуживает чемпионства. Претенденты на золото не должны так играть и терять столько очков»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Андрей Мостовой Матч ТВ Футбол

Андрей Мостовой высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам минувшего сезона, опередив «Краснодар» и «Динамо» на одно очко. Перед заключительным туром сине-бело-голубые шли на втором месте, отставая от москвичей, которые проиграли «Краснодару» (0:1), на два балла.

По поводу того, что происходило в борьбе за чемпионство в последних турах, есть как минимум два мнения. Первое – золото лежало на поверхности, но лидеры почему‑то его не брали. Второе – очень подтянулись все остальные и не давали это сделать претендентам. Вам какая версия ближе?

– Если смотреть по набранным очкам, нельзя сказать, что кто‑то стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. С другой стороны, и «Динамо» в свое время нас преследовало, и «Краснодар».

Просто у «Зенита» в этот раз оказалось слишком много осечек. А потом то же самое стало происходить с «Краснодаром» и «Динамо». Знаете, у меня в какой‑то момент даже промелькнула мысль: в этом году никто не заслуживает чемпионства.

Почему?

– Претенденты на золото не должны так играть и терять столько очков. Да и 57 очков у первого места – такое первый раз в Премьер‑лиге.

Выходит, прав Валерий Карпин, который заявил, что «раньше 57 очков и для третьего места не хватило бы»?

– Я про это и говорю. Раньше у нас был огромный отрыв и очков «Зенит» намного больше набирал. А тут получилось по‑другому, – сказал полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.

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13 комментариев
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Ответ Михаил Опякин
Саня, ну тебя реально всё хреново.
Так это другой
+7
-1
+6
кто выиграл, тот и заслужил по факту
+7
-2
+5
Ответ Григорий Геник
Полностью согласен с легендой!
Так это другой же
+3
-1
+2
А ведь он прав, касаясь именно этого сезона.
+1
0
+1
Кто нибудь заметил, что это не тот Мостовой?
Тест на внимательность от спортса.
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Саня, ну тебя реально всё хреново.
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Полностью согласен с легендой!
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Андрею бы фамилию сменить, а то видишь заголовок и думаешь опять Александр забыл принять таблетки
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Мысль мелькнула ...
Но потом в шоке от того, в чью голову попала, сразу исчезла )
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золотой матч
если ничья - серия пенальти
если опять ничья - серия чеканки
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Динамо и Краснодар точно чемпионство не заслужили
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ничего толкового не придумал. В спорте все может решить один гол, доля секунды, сотая балла....Объяснил бы, почему во многих матчах зенитовцы не выкладывались по -полной?
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Ответ Деж
Так это другой
🤣🤣🤣🤣🤣Точно, а по смыслу Царь
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