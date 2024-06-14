Германия — Шотландия, 14.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

14 июня в Германии начнется 17-й чемпионат Европы по футболу. В матче открытия турнира хозяева Евро сыграют со сборной Шотландии. Встреча пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Ф1 (-1,5); ТБ 2,5.

Германия

Сборная Германии как хозяйка турнира была освобождена от отборочного цикла. Но даже результатов товарищеских матчей хватило для того, что уволить главного тренера накануне домашнего первенства.

Ханс-Дитер Флик сменил на посту тренера главной команды страны Йоахима Лева на волне успеха — специалист только-только выиграл с «Баварией» все турниры, в том числе и лигу Чемпионов.

Однако первый же турнир при Флике получился для сборной снова провальным, как и чемпионат мира-2018 и Евро-2020. В Катаре немцы снова не смогли выйти из группы, став третьей в квартете с Японией, Испанией и Коста-Рикой. Ключевым тогда стало поражение от Японии в стартовом туре 1:2.

Провал на мировом первенстве не помешал Флику продолжить работу в сборной и готовить ее к домашнему континентальному первенству. Но в товарищеских матчах команда выглядела настолько плохо, что руководство немецкого футбола пошло на кардинальные меры и заменило Флика на Юлиана Нагельсманна за восемь месяцев до Евро.

Опять дорогу Флику перешли японцы — Германия на своем поле уступила азиатской команде 1:4, и это стало последней каплей. Немцы до этого проиграли еще и Польше с Колумбией, поэтому Флику пришлось покинуть свой пост.

Юлиан Нагельсманн, который ранее был неожиданно уволен из Баварии» (где тоже в свое время сменил Флика), начал со сборной с победы над США на ее поле 3:1.

Но далее дела тоже пошли не очень: Германия сыграла вничью с Мексикой (2:2), а затем потерпела два подряд поражения от Турции (2:3) и Австрии (0:2).

Перед мартовскими товарищескими играми Нагельсманн пошел на кардинальные меры и вернул в команду Тони Крооса. Игрок мадридского «Реала» заявил о завершении выступлений за сборную после неудачного Евро-2020.

Кроос приглашение Нагельсманна принял и уже в первой игре против Франции отметился голевой передачей на десятой секунде встречи. Немцы тогда в Лионе обыграли французов 2:0 и сумели привнести оптимизма в настроение своих болельщиков.

Затем немцы еще и обыграл дома Нидерланды со счетом 2:1. Победный гол забил Никлас Фуллькруг, а передачу ему сделал Кроос. Две передачи за два после возвращения матча — полузащитник показал, что он будет очень важным игроком для команды на домашнем первенстве.

Сборная Германии трижды выигрывала чемпионат Европы — в 1972, 1980 и 1996 годах. После последнего триумфа немцы были очень близки и к победе в 2008 году, но тогда уступили в финале испанцам.

В 2012 и 2016 годах Германия доходила до полуфинала, а Евро-2020 команда провела невзрачно, уступив в ⅛ финала Англии 0:2.

Так что предстоящий домашний турнир немцы постараются провести максимально собранно и прервать череду неудач на крупных турнирах. Тем более, что для успешного выступления у Германии все есть: поддержка домашних трибун, молодой и амбициозный топ-тренер, ряд ярких игроков. Помимо ветерана Крооса бремя лидерства должны взять на себя Джамал Мусиала, Илкай Гюндоган, Йозуа Киммих, Серж Гнабри и Томас Мюллер. Целая россыпь топ-игроков, а что у них в итоге получится, узнаем в середине июля.

Шотландия

Шотландия пробивалась на чемпионат Европы через квалификацию, играя в одной группе Испанией, Норвегией, Грузией и Кипром.

Казалось, что будет серьезная борьба между шотландцами и норвежцами за второе место, но по факту ее не получилось. Шотландия досрочно вышла на Евро и даже долгое время лидировала в группе, но по итогу все-таки уступила первое место Испании.

Шотландия начала отбор с пяти подряд побед, в том числе над Испанией на своем поле со счетом 2:0.

Далее была одержана победа над Норвегией в гостях 2:1, и она стала ключевой во всем отборочном раунде.

Концовку квалификации шотландцы откровенно смазали, набрав в следующих трех играх всего два очка. Вначале было поражение в Испании 0:2, а затем ничьи с Грузией (2:2) и Норвегией (3:3).

Сборной Шотландии руководит 60-летний Стив Кларк. Будучи игроком Кларк выступал только за два клуба — «Сент-Миррен» и «Челси», с которым выиграл Кубок Англии и Кубок обладателей кубков УЕФА в 1998 году.

В качестве тренера Кларк начал работу в «Ньюкасле» ассистентом, а далее занимал аналогичную позицию в «Челси», Вест Хэме», «Ливерпуле». Сборную Шотландии Кларк тренирует уже пять лет с 2019 года. Специалист уже вошел в историю как тренер, который дважды вывел команду на чемпионат Европы, и в этом, конечно, велика его заслуга.

Лидером Шотландии является Скотт Мактоминей из «Манчестер Юнайтед». Шотландец проводит хороший сезон в АПЛ и является одним из лучших бомбардиров команды Эрика тен Хага.

В отборочном раунде Мактоминей тоже забил семь голов, в том числе оформив дубль в победном матче с Испанией. Так что и на Евро полузащитник будет главной надеждой болельщиков сборной.

Вторая звезда команды — Эндрю Робертсон из»Ливерпуля». С клубом левый защитник выиграл восемь трофеев, в том числе и Лигу Чемпионов в 2019 году . В тот же год он вошел в символическую сборную турнира.

Шотландцы в своей истории примут участие в чемпионате Европы в четвертый раз. Все три предыдущие попытки заканчивались на групповом этапе. Сейчас формат Евро такой, что можно попасть в плей-офф даже с третьего места . Учитывая, что в соперниках у британцев Швейцария и Венгрия, задача не выглядит нерешаемой.

Германия — Шотландия: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom предлагает следующие коэффициенты на первый матч чемпионата Европы:

Победа Германии — 1.27

Ничья — 5.92

Победа Шотландии — 3.96

Нет сомнений, что Германия начнет домашний турнир с победы, тем более, что в соперниках у нее не самый сильный соперник.

Можно предположить, что хозяева выиграют с разницей в два и более мячей, так что можно взять их победу с форой – 1,5 за 1.78.

Также хорошим вариантом выглядит ставка на ТБ 2,5 с тем же коэффициентом 1.78.

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