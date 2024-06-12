Евро 2024 по футболу – прогноз на завтра 15 июня

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Во второй день Евро 2024 состоится три поединка. Будут играть представители двух групп. Центральным матчем дня, а, возможно и всего тура, станет матч сборных Испании и Хорватии.

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16:00. Группа А. Венгрия — Швейцария, Кельн Штадион, Кельн

 

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1,5), ТБ 2,5

Перед началом турнира предполагалось, что в группе А сборная Германии безоговорочный фаворит, а все остальные команды поведут борьбу за второе место. В этой связи поединок сборных Венгрии и Швейцарии будет очень важным. Команда Мурата Якина пока не демонстрирует ту стабильность, которая была ей присуща во времена Владимира Петковича, поэтому у венгров есть шанс взять очки. В сборной есть ряд опытных игроков во главе с полузащитником «Ливерпуля» Домиником Собослаи. В то же время первый матч еще не будет влиять на распределение мест, и команды вполне могут разойтись миром.Коэффициенты букмекеров:

  • победа сборной Венгрии — от 3,30 (Leon) до 3,46 (Tennisi)
  • победа сборной Швейцарии — от 2,22 (1Win) до 2,33 (BetBoom)

19:00. Группа В. Испания — Хорватия, Олимпиаштадион, Берлин

 

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТБ 2,5

Противостояние команд Испании и Хорватии в последние годы становится классикой. Сначала был матч 1/8 финала на Евро 2020, где команды на двоих с учетом дополнительного времени забили восемь голов. Затем в 2023 году случился финал Лиги наций, там в течение 120 минут соперники не смогли поразить ворота друг друга, и все решалось в серии пенальти. Сильнее в обоих случаях были испанцы. Сборная Хорватии жаждет реванша, но хватит ли у Луки Модрича и компании сил отобрать очки у одного из фаворитов чемпионата? Букмекеры отдают значительное преимущество «фурии рохе», и с их коэффициентами можно согласиться.

  • победа сборной Испании — от 1,88 (Leon, 1Win) до 1,95 (Pari, BetBoom)
  • победа сборной Хорватии — от 4,30 (Leon, Tennisi) до 2,53 (Olimpbet)

22:00. Группа В. Италия — Албания, BVB-Штадион, Дортмунд

 

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1,5), ТМ 2,5

Группу В после жеребьевки сразу окрестили «группой смерти». Вот только учитывая, что в плей-офф могут выйти из квартета сразу три команды, «смерть» уготована только сборной Албании. Она считается аутсайдером, и подразумевается, что все остальные должны набирать в матчах с ней по три очка. Но ведь в любой момент все может пойти не по плану. Особенно учитывая, что это будет первый матч команд на турнире, а Скуадра адзурра уже далеко не так уверена в себе, как это было три года назад, когда итальянцы во второй раз в истории выиграли чемпионат Европы. Тем не менее, если не побеждать албанцев, тогда на что рассчитывать вообще. Коэффициенты букмекеров:

  • победа сборной Италии — от 1,40 (Leon, Tennisi, 1Win) до 1,43 (Pari)
  • победа сборной Албании — от 8,20 (Leon) до 9,20 (Лига Ставок)

💰 Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽

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