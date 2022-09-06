Хави: «Я хочу выиграть ЛЧ с «Барсой» – иначе не вернулся бы домой. Не представляю себе участие в турнире без победы»

признался, что хочет выиграть Лигу чемпионов в качестве тренера «Барселоны».

«Мы мечтаем о победе в Лиге чемпионов. Если бы это было не так, я бы не вернулся домой. Будем бороться. Я хочу победить. Я не могу представить себе участие в каком-либо турнире без победы в нем.

Нам нужно проявлять скромность. Говорить, что мы фавориты... С этим нужно быть осторожнее. У нас тяжелая группа.

Здесь сталкиваешься с ежедневным давлением. Если бы я не был к этому готов, то я бы сидел дома и наслаждался временем, которое провожу с семьей.

Мы пять раз выигрывали Лигу чемпионов, но наши ожидания еще выше. Будем бороться, чтобы пройти как можно дальше, но мы хотим выиграть турнир», – сказал тренер «Барселоны».

Завтра каталонский клуб стартует в групповом этапе матчем против «Виктории» Пльзень. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.