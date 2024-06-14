Дэвис хочет от «Баварии» 100 млн евро за 4 года по новому контракту, бонус для него и агента – 15 млн. Клуб считает сумму завышенной
Альфонсо Дэвис хочет получить от «Баварии» 100 миллионов евро.
Мюнхенский клуб и агент 23-летнего канадца уже длительное время обсуждают возможное продление контракта футболиста, на которого претендует «Реал». Соглашение рассчитано до лета 2025 года.
Недавно Недаль Хуосе побывал в Мюнхене. Ожидалось, что стороны заключат новую сделку после плодотворных переговоров агента со спортивным директором «Баварии» Максом Эберлем, они даже достигли соглашения.
Однако руководство «Баварии» осталось недовольно обозначенными условиями, посчитав, что сумма сделки завышена.
По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, речь шла о 100 млн по условиям нового четырехлетнего контракта Дэвиса с клубом. В соглашении были прописаны зарплата, а также подписные бонусы для игрока и агента на 15 миллионов.
В итоге агент Дэвиса улетел из Мюнхена без подписания контракта. Футболист снова будет выставлен на трансфер, если клуб не найдет иное решение.
Сообщалось, что «Реал» не готов платить за защитника более 30 млн евро.
В минувшем сезоне Альфонсо забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 29 матчах Бундеслиги. Его подробная статистика – здесь.
И да, скорее всего точные цифры неизвестны, но подозреваю что разница не глобально велика и она отражена в каждой цифре.
В любом клубе есть неудачные трансферы, такое может быть
Не более 25℅ от годовой зарплаты игрока.
Получает, допустим игрок 10 млн по новому контракту, то тогда агенту максимум 2,5 млн за его "труды". И это не за год, а вообще за эту сделку.
Сраные посредники, которые только ухудшают отношения между игроком и клубом.
И ключи от квартиры где деньги лежат.
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