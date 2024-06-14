Дэвис хочет от «Баварии» 100 млн евро за 4 года по новому контракту, бонус для него и агента – 15 млн. Клуб считает сумму завышенной

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Макс Эберль агенты Альфонсо Дэвис деньги Футбол

Альфонсо Дэвис хочет получить от «Баварии» 100 миллионов евро.

Мюнхенский клуб и агент 23-летнего канадца уже длительное время обсуждают возможное продление контракта футболиста, на которого претендует «Реал». Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Недавно Недаль Хуосе побывал в Мюнхене. Ожидалось, что стороны заключат новую сделку после плодотворных переговоров агента со спортивным директором «Баварии» Максом Эберлем, они даже достигли соглашения.

Однако руководство «Баварии» осталось недовольно обозначенными условиями, посчитав, что сумма сделки завышена.

По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, речь шла о 100 млн по условиям нового четырехлетнего контракта Дэвиса с клубом. В соглашении были прописаны зарплата, а также подписные бонусы для игрока и агента на 15 миллионов.

В итоге агент Дэвиса улетел из Мюнхена без подписания контракта. Футболист снова будет выставлен на трансфер, если клуб не найдет иное решение.

Сообщалось, что «Реал» не готов платить за защитника более 30 млн евро.

В минувшем сезоне Альфонсо забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 29 матчах Бундеслиги. Его подробная статистика – здесь.

Материалы по теме

36 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ничего себе запросы, логично, что руководство Баварии не пойдет на такое. Шантаж какой-то.
+43
-1
+42
Ведь даже если уйдёт в реал, не получит личку больше 8-10 млн. Перес не дурак. 25 в год это слишком, даже если это до учета налога
+24
-1
+23
Отпустить зажравшегося бегунка, который уже проводит 2 невзрачный сезон и взять Тео - лучший расклад. За что он вообще просит такие деньги, интересно
+22
0
+22
Он думает что это Аль-Байерн ?
+13
0
+13
Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
В Реале 25 на руки чисто по ЗП не будет получать даже Мбаппе. Такие зарплаты в Ла Лиге платит только Барселона.
+11
-1
+10
Ответ Сергей Швайбо
Если внимательно читать, то Реал не готов платить больше 30. Это вроде никак не вдвое больше???
Если внимательно читать, то речь идет о сумме трансфера, а не о зарплате
+10
0
+10
Такие запросы явно не соответствуют его нынешней форме
+6
0
+6
Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Нет, конечно.
+6
-1
+5
Что этот канадец себе позволяет?!
+4
0
+4
Тиктокер слегка подохренел.
+4
0
+4
«Дожили… мы его, можно сказать, на помойке нашли, помыли, отчистили так чисто, а он нам «фиг-вамы» рисует.»
+3
0
+3
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ МУЛЬТОВ В ГОД?! Столько стоит Кейн по каполоджи, а Дэвис нифига не Кейн по влиянию на игру. Его текущая зп - 11,25 мультов в год. Окей, Р15-16, даже 17 выглядит нормальным раскладом. Но не 25, когда 20+ в год получают Сане, Мюллер, Нойер и Кейн.

И да, скорее всего точные цифры неизвестны, но подозреваю что разница не глобально велика и она отражена в каждой цифре.
+1
0
+1
За что он такие деньги хочет, он даже не в топ-10 лучших ЛЗ
+1
0
+1
Ответ Trixi
Дураки за Азаров 140 миллионов не платят с которым можно было договориться о бесплатном контракте через полгода))
Как там трансфер Коутиньо? Все выплатили?
В любом клубе есть неудачные трансферы, такое может быть
+1
0
+1
На таких условиях Реалу не нужен. Лучше б уже Мигеля вернули
+1
0
+1
Ответ Samuro
«Дожили… мы его, можно сказать, на помойке нашли, помыли, отчистили так чисто, а он нам «фиг-вамы» рисует.»
Значит заматерел, вот так решил ответить Палычу за заботу отеческую, год назад с голой жопой бегал, на убитой тачке ездил, ну что же дело твое.. отрывок из "Бандитский Петербург"
0
0
0
Ответ Пытливый Исследователь
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ МУЛЬТОВ В ГОД?! Столько стоит Кейн по каполоджи, а Дэвис нифига не Кейн по влиянию на игру. Его текущая зп - 11,25 мультов в год. Окей, Р15-16, даже 17 выглядит нормальным раскладом. Но не 25, когда 20+ в год получают Сане, Мюллер, Нойер и Кейн. И да, скорее всего точные цифры неизвестны, но подозреваю что разница не глобально велика и она отражена в каждой цифре.
Да этой деревяшке и 0,5 ляма дохрена
0
0
0
Ответ Сергей Швайбо
Если внимательно читать, то Реал не готов платить больше 30. Это вроде никак не вдвое больше???
Попробуйте внимательно прочитать
0
0
0
Ответ Menedreal
На самом деле можно найти выход. Например бонус за переход заплатить 20 лямов, и разделить на 4 сезона. Платить ЗП 20 лямов грязными, и +5 от бонуса каждый сезон. В итоге 12,5 млн евро зарплата на уровне Крооса, вполне себе норм и укладывается в требования Дэвиса.
Совершенно очевидно, что требования Дэвиса для Баварии и Реала будут разные. Если он решит таки остаться в Баварии, он попросит больше, чем в случае перехода в Реал.
0
0
0
Ответ Сергей Швайбо
Если внимательно читать, то Реал не готов платить больше 30. Это вроде никак не вдвое больше???
Если внимательно читать, то станет понятно, что 30 это граница стоимости трансфера (у Реала), а мы говорим про ЗП на руки. 100 млн на 4 года, которые просит Дэвис у Баварии, это 25 млн. в год. Такие ЗП в Ла Лиге платит только Барселона.
0
0
0
Ответ GloryReal
А вообще пора уже потолок зарплат в футболе устанавливать.
Там скорее надо лимит на агентское вознаграждение ставить.
Не более 25℅ от годовой зарплаты игрока.
Получает, допустим игрок 10 млн по новому контракту, то тогда агенту максимум 2,5 млн за его "труды". И это не за год, а вообще за эту сделку.
Сраные посредники, которые только ухудшают отношения между игроком и клубом.
0
0
0
Недаль Хуосе запросы у них...
0
0
0
Альфонсо Дэвис хочет получить от «Баварии» 100 миллионов евро.
И ключи от квартиры где деньги лежат.
0
0
0
Распиаренный бегунок просто. По сути Бавария сама виновата с тем, что происходит сейчас. Сами функционеры клуба и фанаты распиарили его в 2020 году, когда на каждом углу кричали какой это талант и бриллиант, которого даже за 200 миллионов не продадут. После одного матча с Барсой решили, что это не Дэвис, а прям смесь Роберто Карлоса с Кафу
0
0
0
Ля он крыса
0
0
0
А вообще пора уже потолок зарплат в футболе устанавливать.
+1
-1
0
Это уже слишком. Надеюсь Реал не подпишет его.
0
0
0
Лицо президента Баварии:

https://steamuserimages-a.akamaihd.net/ugc/858355614970559544/322B5EA716242E477DEB578969DC34E2D9531A70/?imw=5000&imh=5000&ima=fit&impolicy=Letterbox&imcolor=%23000000&letterbox=false
0
0
0
Дэвис на выход значит
0
0
0
Смысл "насильно" удерживать футболистов , когда он хочет в Реал уже года 2-3. Продать и хоть что то получить. Он же не играет даже. Хотя раньше был лучший наверно на своей позиции.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий