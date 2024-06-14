Альфонсо Дэвис хочет получить от «Баварии» 100 миллионов евро.

Мюнхенский клуб и агент 23-летнего канадца уже длительное время обсуждают возможное продление контракта футболиста, на которого претендует «Реал». Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Недавно Недаль Хуосе побывал в Мюнхене. Ожидалось, что стороны заключат новую сделку после плодотворных переговоров агента со спортивным директором «Баварии» , они даже достигли соглашения.

Однако руководство «Баварии» осталось недовольно обозначенными условиями, посчитав, что сумма сделки завышена.

По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, речь шла о 100 млн по условиям нового четырехлетнего контракта Дэвиса с клубом. В соглашении были прописаны зарплата, а также подписные бонусы для игрока и агента на 15 миллионов.

В итоге агент улетел из Мюнхена без подписания контракта. Футболист снова будет выставлен на трансфер, если клуб не найдет иное решение.

Сообщалось, что « » не готов платить за защитника более 30 млн евро.

В минувшем сезоне Альфонсо забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 29 матчах Бундеслиги. Его подробная статистика – здесь.