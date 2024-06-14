Медведев о переходе Глушенкова в «Зенит»: «Не надо бежать впереди паровоза»

Александр Медведев высказался о возможном переходе Максима Глушенкова в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб согласовал трансфер 24-летнего игрока.

«Подписан ли контракт с ? Не надо бежать впереди паровоза», – сказал председатель правления « » .

В 38 матчах за « » в минувшем сезоне во всех турнирах на счету полузащитника 8 голов и 21 ассист. Подробнее его статистика – здесь.