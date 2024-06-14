Медведев о переходе Глушенкова в «Зенит»: «Не надо бежать впереди паровоза»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Спорт-Экспресс Максим Глушенков Футбол

Александр Медведев высказался о возможном переходе Максима Глушенкова в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб согласовал трансфер 24-летнего игрока. 

«Подписан ли контракт с Максимом Глушенковым? Не надо бежать впереди паровоза», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

 В 38 матчах за «Локомотив» в минувшем сезоне во всех турнирах на счету полузащитника 8 голов и 21 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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13 комментариев
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ждём больше хороших игроков в команде только на пользу-конкуренцию никто не отменял
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