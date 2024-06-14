Германия – огромный фаворит первого матча Евро с Шотландией, а БЕТСИТИ дарит 100 000 новым игрокам

Германия сыграет с Шотландией в матче открытия Евро-2024.

В последний раз команды встречались довольно давно – в отборе к Евро-2016 немцы одержали две победы. В официальных матчах Шотландия сборную Германии не побеждала никогда, но в 1999-м шотландцы выиграли в товарищеской встрече.

Шансы подопечных Стива Кларка добиться успеха букмекеры оценивают крайне невысоко: коэффициент на победу Германии равен 1,30, на Шотландию можно поставить за 11,5, а на ничью – за 6,10. За 2,18 можно зарядить на «обе забьют» (или против такого исхода – за 1,68). Если совсем не верите в Шотландию, за 1,83 можно выбрать линию, что британцы не забьют.

Компания БЕТСИТИ приготовила к старту чемпионата Европы заманчивую акцию: новые игроки могут получить бонус 100 000 рублей!