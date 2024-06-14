Александр Мостовой: «Тедеско меня раздражает нефутбольным поведением. Ему повезло: взяли в «Спартак», в сборную Бельгии. А многим заслуженным людям не везет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу Александр Мостовой Сборная Швейцарии по футболу Мурат Якин Евро-2024 Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой высказался о Доменико Тедеско и Мурате Якине.

«На этом чемпионате Европы будут работать два бывших главных тренера «Спартака». Про Тедеско я всегда говорил – этот человек меня раздражает. Своим нефутбольным поведением. Бегал, прыгал, ко всем задирался... Это идет от чего? От того, что человек никогда не играл в футбол. Разве Анчелотти бегает? Гвардиола или Зидан? Да не представить!

В Испании я впервые с таким столкнулся – пара тренеров все бегали на трибуны, ловили хайп. Роднило их одно: не были в прошлом футболистами. Я бы бегать точно не стал. За карьеру набегался – что уж сейчас-то носиться? Проявлять неуважение? Да, Тедеско повезло – как многим везет в жизни. Сначала взяли в «Спартак», потом в сборную Бельгии. Такое бывает.

А многим заслуженным людям, которые всю жизнь отдали футболу, не везет. Мне любопытно, что покажет сборная Бельгии. Было же поколение, от которого столько ждали, – но вот сейчас оно сходит. Осталось четыре-пять человек. Посмотрим, кто пришел вместо.

Второй бывший тренер «Спартака» – это Мурат Якин. Но этого я в «Спартаке» вообще не помню. Никакого следа не оставил.

Тут с приятелями считали: в «Спартаке» за 20 лет сменилось 17 главных тренеров, если память не изменяет. Плюсуем 50 помощников. Как их всех запомнить? Скольким людям «Спартак» обеспечил безбедную старость! А КПД карикатурный – за эти же 20 лет один Кубок и одно чемпионство», – сказал бывший полузащитник «Сельты».

Александр Мостовой: «Селекционером куда-то не пойду, да и в ФНЛ можно не звать. После такой карьеры с самоуважением у меня все в порядке»

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70 комментариев
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Как не получать интервью этого клинически больного человека в ленте новостей? Уже по десятку этих сумасшедших высказываний каждый день и всё по кругу.
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Спортс! чет уже не смешно от слова совсем
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Мостового с удовольствием возьмут в палату и вполне заслуженно!
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Ответ superbro
Мостового с удовольствием возьмут в палату и вполне заслуженно!
У каждого царя должны быть свои палаты!
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+22
Ответ Милдронат Бромантанов
Как не получать интервью этого клинически больного человека в ленте новостей? Уже по десятку этих сумасшедших высказываний каждый день и всё по кругу.
Не хотите читать бредни? Перестаньте писать комменты под его вью. Когда под его новостью будет 2-3 коммента его уберут. А так отличный вариант набить статистику для спортса
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Это Гвардиола то не бегает? А Зидан и вовсе несколько штанов порвал. Это вообще никак не связано с профкачествами, исключительно вопрос темперамента.
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Философия классического лузера... Всем везёт, кроме меня...
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Повезло: взяли в Шальке, Спартак, в Лейпциг и в сборную Бельгии.

Может ему в лотерею сыграть, не может четыре раза подряд на приличную зарплату везти без колдовства ) Или может личные качества оценивали, как тренера.
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+8
А многим заслуженным людям не везет… например мне
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По такому случаю хочется победы Бельгии на евро, что бы у Мостового горело до конца дней!
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Спортс с Мостовым попал в яблочко.Под каждой новостью,длиннейшие ветки комментов.
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Какой завистливый царь.
Языком чесать умеет так же здорово, как и чеканить
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Задолбан он уже чесать языком без устали. Сиди на жопе ровно и уважай чужой труд.
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Ответ artemmakyan
Буду принципиально болеть за Бельгию и Швейцарию, интересно что царь скажет если хотя бы одна команда выйдет в финал ) опять повезло?
Бл.. , а если финал Бельгия Швейцария , так че с Сашей будет я боюсь представить 😅
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Ответ Juve164
Мостовой получает деньги за интервью и мысленно веселится, выдавая такое. А вся школота думает, что он говорит обо всём серьёзно и истекает слюной в комментариях
Ты не прав, он реально такой глупый
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Буду принципиально болеть за Бельгию и Швейцарию, интересно что царь скажет если хотя бы одна команда выйдет в финал ) опять повезло?
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Ответ artemmakyan
Буду принципиально болеть за Бельгию и Швейцарию, интересно что царь скажет если хотя бы одна команда выйдет в финал ) опять повезло?
У него на этот случай уже есть отговорка, что игроки зарешали, а тренер не причём.
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Ответ deligy
Повезло: взяли в Шальке, Спартак, в Лейпциг и в сборную Бельгии. Может ему в лотерею сыграть, не может четыре раза подряд на приличную зарплату везти без колдовства ) Или может личные качества оценивали, как тренера.
на пятый раз точно везение закончится!!

ps: от создателей «Кейн - игрок четырёх сезонов, в пятом уж точно будет провал»
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День, когда можно будет игнорировать по тегам, будет великим.
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Согласен, повезло. Шел Доменико себе спокойно по улице в магазин, за хлебом, а тут на тебе и Спартак, и Бельгия. Эх...
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рубрика "Рофлы от Царя"
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Мне кажется, спортс уже по ключевым фразам Мостового нейросеть создал и просто задавая ей рандомные вопросы делает трафик в обход гения чеканки 😂
Ну или Царь реально 24/7 на трубке висит, изредка чередуя свои излюбленные тезисы в рандомном порядке))
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Задолбал
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Ответ Милдронат Бромантанов
Как не получать интервью этого клинически больного человека в ленте новостей? Уже по десятку этих сумасшедших высказываний каждый день и всё по кругу.
Я на 70% уверен, что он сам прекрасно понимает, какого рода мысли и слова дают ему хайп и упоминания в медиа, и просто конвейером их накидывает в каждом интервью. Пока это бесит людей, заставляет кликать на новости и писать комменты, будем читать. Еще 30% оставляю на то, что он просто невменяемый. Учитывая общий уровень адекватности футбольных ветеранов, тоже вполне вероятно
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Можно как-то отключить новости с упоминанием Мостового?
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Перевожу: «Мне не везёт, возьмите меня тренером кто-нибудь»
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Сразу видео Мостовой не смотрел классико времен Пепа в барсе ( он вообще футбол смотрел в последний раз в 2004 походу )
Там Пеп и бегал , и на колени падал и чего только не делал , но это другое видимо
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Клопп и Артета вполне себе прыгают, бегают к трибунам. Нефутбольные тоже, да?
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Не везёт — это когда на тебе пуленепробиваемый жилет, а тебя бьют по морде.
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Д#####б
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