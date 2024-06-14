Александр Мостовой: «Тедеско меня раздражает нефутбольным поведением. Ему повезло: взяли в «Спартак», в сборную Бельгии. А многим заслуженным людям не везет»
Александр Мостовой высказался о Доменико Тедеско и Мурате Якине.
«На этом чемпионате Европы будут работать два бывших главных тренера «Спартака». Про Тедеско я всегда говорил – этот человек меня раздражает. Своим нефутбольным поведением. Бегал, прыгал, ко всем задирался... Это идет от чего? От того, что человек никогда не играл в футбол. Разве Анчелотти бегает? Гвардиола или Зидан? Да не представить!
В Испании я впервые с таким столкнулся – пара тренеров все бегали на трибуны, ловили хайп. Роднило их одно: не были в прошлом футболистами. Я бы бегать точно не стал. За карьеру набегался – что уж сейчас-то носиться? Проявлять неуважение? Да, Тедеско повезло – как многим везет в жизни. Сначала взяли в «Спартак», потом в сборную Бельгии. Такое бывает.
А многим заслуженным людям, которые всю жизнь отдали футболу, не везет. Мне любопытно, что покажет сборная Бельгии. Было же поколение, от которого столько ждали, – но вот сейчас оно сходит. Осталось четыре-пять человек. Посмотрим, кто пришел вместо.
Второй бывший тренер «Спартака» – это Мурат Якин. Но этого я в «Спартаке» вообще не помню. Никакого следа не оставил.
Тут с приятелями считали: в «Спартаке» за 20 лет сменилось 17 главных тренеров, если память не изменяет. Плюсуем 50 помощников. Как их всех запомнить? Скольким людям «Спартак» обеспечил безбедную старость! А КПД карикатурный – за эти же 20 лет один Кубок и одно чемпионство», – сказал бывший полузащитник «Сельты».
Александр Мостовой: «Селекционером куда-то не пойду, да и в ФНЛ можно не звать. После такой карьеры с самоуважением у меня все в порядке»
Может ему в лотерею сыграть, не может четыре раза подряд на приличную зарплату везти без колдовства ) Или может личные качества оценивали, как тренера.
Языком чесать умеет так же здорово, как и чеканить
ps: от создателей «Кейн - игрок четырёх сезонов, в пятом уж точно будет провал»
Ну или Царь реально 24/7 на трубке висит, изредка чередуя свои излюбленные тезисы в рандомном порядке))
Там Пеп и бегал , и на колени падал и чего только не делал , но это другое видимо
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