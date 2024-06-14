Александр Мостовой: «Тедеско меня раздражает нефутбольным поведением. Ему повезло: взяли в «Спартак», в сборную Бельгии. А многим заслуженным людям не везет»

Александр Мостовой высказался о Доменико Тедеско и Мурате Якине.

«На этом чемпионате Европы будут работать два бывших главных тренера « ». Про Тедеско я всегда говорил – этот человек меня раздражает. Своим нефутбольным поведением. Бегал, прыгал, ко всем задирался... Это идет от чего? От того, что человек никогда не играл в футбол. Разве Анчелотти бегает? Гвардиола или Зидан? Да не представить!

В Испании я впервые с таким столкнулся – пара тренеров все бегали на трибуны, ловили хайп. Роднило их одно: не были в прошлом футболистами. Я бы бегать точно не стал. За карьеру набегался – что уж сейчас-то носиться? Проявлять неуважение? Да, Тедеско повезло – как многим везет в жизни. Сначала взяли в «Спартак», потом в сборную Бельгии. Такое бывает.

А многим заслуженным людям, которые всю жизнь отдали футболу, не везет. Мне любопытно, что покажет сборная . Было же поколение, от которого столько ждали, – но вот сейчас оно сходит. Осталось четыре-пять человек. Посмотрим, кто пришел вместо.

Второй бывший тренер «Спартака» – это . Но этого я в «Спартаке» вообще не помню. Никакого следа не оставил.

Тут с приятелями считали: в «Спартаке» за 20 лет сменилось 17 главных тренеров, если память не изменяет. Плюсуем 50 помощников. Как их всех запомнить? Скольким людям «Спартак» обеспечил безбедную старость! А КПД карикатурный – за эти же 20 лет один Кубок и одно чемпионство», – сказал бывший полузащитник «Сельты».

Александр Мостовой: «Селекционером куда-то не пойду, да и в ФНЛ можно не звать. После такой карьеры с самоуважением у меня все в порядке»