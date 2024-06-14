«Бавария» предложила 45 млн евро за Пальинью. «Фулхэм» хочет 58+9 млн

«Фулхэм» отклонил второе предложение «Баварии» по Жоау Пальинье.

По данным Bild, во вторник мюнхенский клуб предложил 45 миллионов евро за хавбека сборной , которому в июле исполнится 29 лет.

Но лондонцев эта сумма не устроила. « » настаивает на выплате 58 млн и еще 9 млн в качестве бонусов – такие условия были согласованы год назад, когда сделка сорвалась в последний момент.

Сам Пальинья уже договорился о контракте с «Баварией», его зарплата в случае перехода составит 10 миллионов евро в год плюс бонусы. Клубы продолжают переговоры.

В 33 матчах в прошлом сезоне забил 4 гола, сделал 1 ассист и получил 13 желтых карточек. Его статистика – здесь.