«Бавария» предложила 45 млн евро за Пальинью. «Фулхэм» хочет 58+9 млн

Теги Бавария Сборная Португалии по футболу Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Жоау Пальинья деньги Футбол

«Фулхэм» отклонил второе предложение «Баварии» по Жоау Пальинье.

По данным Bild, во вторник мюнхенский клуб предложил 45 миллионов евро за хавбека сборной Португалии, которому в июле исполнится 29 лет.

Но лондонцев эта сумма не устроила. «Фулхэм» настаивает на выплате 58 млн и еще 9 млн в качестве бонусов – такие условия были согласованы год назад, когда сделка сорвалась в последний момент.

Сам Пальинья уже договорился о контракте с «Баварией», его зарплата в случае перехода составит 10 миллионов евро в год плюс бонусы. Клубы продолжают переговоры.

В 33 матчах АПЛ в прошлом сезоне Жоау забил 4 гола, сделал 1 ассист и получил 13 желтых карточек. Его статистика – здесь.

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19 комментариев
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Есть ощущение, что Баварию разводят. Куда такие деньги за игрока, которому почти 30?
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-3
+5
Ответ Игорь Новиков
Есть ощущение, что Баварию разводят. Куда такие деньги за игрока, которому почти 30?
Так 30 лет по нынешним футбольным меркам это время расцвета карьеры считай
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Так 30 лет по нынешним футбольным меркам это время расцвета карьеры считай
Но его потом не перепродать уже будет.
Билет в один конец.
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Вот бы бразилец мозгами думал когда подписывал новую бумажку до 2028, чтобы получать побольше денег. Так может и карьеру закончить в Фулхэме
+1
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Опять подождут конца лета?
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Сойдутся на 50
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Берите Парти, отдадим дешево.))
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Так 30 лет по нынешним футбольным меркам это время расцвета карьеры считай
Нет, конечно. Таких игроков крайне мало, кто играет на топ-уровне в этом возрасте. И риск травм сильно больше.
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Ответ Игорь Новиков
Есть ощущение, что Баварию разводят. Куда такие деньги за игрока, которому почти 30?
Так у Баварии нет выбора. Пальинья - один из лучших опорников мира и точно самый дешевый за 50 миллионов с аналогичным классом на рынке. Пересидел в Спортинге, за это обидно, но еще 4-5 лет на топ-уровне может дать. А какая альтернатива, поставить на сырого Павловича? Еще и Киммих хочет уйти. В 30 Пальинью будет еще хуже покупать, а Фулхэм вряд ли уступит - контракт аж до 2028 года. Это еще Португалия Евро не выиграла, надо скорее брать.
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Ответ Игорь Новиков
Есть ощущение, что Баварию разводят. Куда такие деньги за игрока, которому почти 30?
Соглашусь - возраст для опорника уже предельный. Ему в топе играть от силы пару тройку лет, потом возраст уже даст о себе знать.
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Ответ Umar Rieltor
Лучше чуть добавить и купить гимараеша у Ньюкасла
Чуть? За Гимараеша около сотки просят
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Ответ Roman
Чуть? За Гимараеша около сотки просят
Ну за почти 30 летнего 67. Гимараеш лучше и моложе , думаю за 80 можно уговорить. Тем более Ньюкаслу надо срочно продать игрока чтоб вписаться в фейр плей
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