«Бавария» предложила 45 млн евро за Пальинью. «Фулхэм» хочет 58+9 млн
«Фулхэм» отклонил второе предложение «Баварии» по Жоау Пальинье.
По данным Bild, во вторник мюнхенский клуб предложил 45 миллионов евро за хавбека сборной Португалии, которому в июле исполнится 29 лет.
Но лондонцев эта сумма не устроила. «Фулхэм» настаивает на выплате 58 млн и еще 9 млн в качестве бонусов – такие условия были согласованы год назад, когда сделка сорвалась в последний момент.
Сам Пальинья уже договорился о контракте с «Баварией», его зарплата в случае перехода составит 10 миллионов евро в год плюс бонусы. Клубы продолжают переговоры.
В 33 матчах АПЛ в прошлом сезоне Жоау забил 4 гола, сделал 1 ассист и получил 13 желтых карточек. Его статистика – здесь.
Билет в один конец.