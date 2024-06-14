Полиция Германии о марихуане на Евро: «Нет проблем с ее употреблением. Внимание будет сосредоточено на пьющих, потенциально агрессивных фанатах»

В полиции Германии высказались о разнице между алкоголем и марихуаной.

Представитель полиции Гельзенкирхена Стефан Книпп сообщил, что на Евро-2024 фанаты смогут без опасений употреблять марихуану. С 1 апреля в Германии вступил в силу закон, легализующий потребление каннабиса.

«Нет проблем с тем, чтобы фанаты употребляли марихуану на улице.

Если мы увидим группу людей, пьющих алкоголь и выглядящих немного агрессивно, и другую группу, где употребляют марихуану, мы, конечно, обратим внимание на группу людей, пьющих алкоголь. Алкоголь может сделать человека более агрессивным.

Мы хотим предотвратить насилие и обеспечить безопасность людей. Наше внимание будет сосредоточено на фанатах, которые пьют и потенциально могут проявлять агрессию. Именно поэтому мы принимаем меры предосторожности в отношении алкоголя», – заявил Книпп.

В то же время каннабис нельзя будет употреблять на стадионах, фан-зонах, барах и городских площадях.

Сегодня сборная Германии сыграет с Шотландией в матче открытия . Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.