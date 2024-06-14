Полиция Германии о марихуане на Евро: «Нет проблем с ее употреблением. Внимание будет сосредоточено на пьющих, потенциально агрессивных фанатах»

Теги болельщики Евро-2024 алкоголь и спорт контент Футбол

В полиции Германии высказались о разнице между алкоголем и марихуаной.

Представитель полиции Гельзенкирхена Стефан Книпп сообщил, что на Евро-2024 фанаты смогут без опасений употреблять марихуану. С 1 апреля в Германии вступил в силу закон, легализующий потребление каннабиса.

«Нет проблем с тем, чтобы фанаты употребляли марихуану на улице.

Если мы увидим группу людей, пьющих алкоголь и выглядящих немного агрессивно, и другую группу, где употребляют марихуану, мы, конечно, обратим внимание на группу людей, пьющих алкоголь. Алкоголь может сделать человека более агрессивным.

Мы хотим предотвратить насилие и обеспечить безопасность людей. Наше внимание будет сосредоточено на фанатах, которые пьют и потенциально могут проявлять агрессию. Именно поэтому мы принимаем меры предосторожности в отношении алкоголя», – заявил Книпп.

В то же время каннабис нельзя будет употреблять на стадионах, фан-зонах, барах и городских площадях.

Сегодня сборная Германии сыграет с Шотландией в матче открытия Евро-2024. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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67 комментариев
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Золотые слова.

А где-то всего в нескольких тысячах километров от Гельзенкирхена за пол-косяка можно уехать в колонию лет на пять.

А пьяная бычка это "обычное дело, ничего страшного".
+103
-26
+77
Ответ songbilong
Укуренные то есть будут спокойны? Хочу в Германию:))
Они всегда спокойны
+49
0
+49
Тоталитарной водке — красный свет,
демократической марихуане — зелёный.
+46
-5
+41
Полиция Германии о марихуане на Евро: «У нас нет проблем с ее употреблением.»
+41
-2
+39
Да конечно под травкой вообще ноль агрессии , хочется смеяться и кушать и все))
+26
-5
+21
На самом деле так и есть - от травки никакого насилия ни у кого никогда не было. Конечно, перебарщивать с этим тоже не стоит, но в целом это менее разрушительная субстанция, чем алкоголь (особенно крепкий). То, что в России это считается каким-то страшным наркотиком, за который людей сажают в тюрьму - бред высшей степени.
+16
-2
+14
Логично , травка расслабляет
+14
0
+14
От марихуанны даже агрессивный на время подобреет, а водка может и тихоню озверить
+16
-3
+13
Ответ Victor B Oyko
Золотые слова. А где-то всего в нескольких тысячах километров от Гельзенкирхена за пол-косяка можно уехать в колонию лет на пять. А пьяная бычка это "обычное дело, ничего страшного".
За пол косяка неуехать, но всё равно гемморой
+14
-1
+13
Укуренные то есть будут спокойны? Хочу в Германию:))
+14
-2
+12
Ответ Юрий Кечко
Да конечно под травкой вообще ноль агрессии , хочется смеяться и кушать и все))
Не пались )
+12
-1
+11
Ответ superbro
Полиция Германии о марихуане на Евро: «У нас нет проблем с ее употреблением.»
минусы?)
+10
0
+10
Ответ Алексей Мелентьев
Комментарий скрыт
Это если долбить нонстопом, а если немного прикурить все прекрасно

Сам не курил уже года 4, но в хорошей компании почему бы и нет, на евро атмосфера тем более праздника
+11
-3
+8
красавцы
+9
-2
+7
К слову в Германии вообще не запрещено употреблять и алкоголь на улице, не говоря уже про пиво. Полицаи реагируют только на агрессию, тогда мордой в асфальт положат без особых разговоров. А если никому не мешаешь это твоё личное дело.
+6
0
+6
Ответ ParvizLNDRreal
Не пались )
Да я завязал уже давно , но приятные воспоминания молодости остались ))
+5
0
+5
Ответ Подкат Пенальтьевич
Комментарий удален модератором
Ну да то ли дело Скрепная Россия с пьянством
+8
-3
+5
И вправду, не слышал что-бы двое курили на кухне и потом один другого кухонным ножом почикал
+4
-1
+3
Ответ Н.Ф.
Тоталитарной водке — красный свет, демократической марихуане — зелёный.
Водке - синий
+2
0
+2
Ответ TUNGUS
Какая прелесть! "Сифилис безопаснее спида." _ трава - говно!
Ты под солью?
+2
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Да мечта моей юности
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-2
+1
Ответ Alex Rhea
алкашку надо запрещать, а лучше вести повсеместную пропаганду против неё - системный яд, который к тому же делает большинство людей буйными и не оценивающими риски. В России ежегодно сотни тысячи людей гибнут из-за синьки, куча судеб рушится, нагрузка на систему здравоохранения повышается безумно, а у нас в культуре, хоть даже в том же кино, до сих пор идёт пропаганда этой мерзости.
Её бесполезно запрещать, проходили не раз
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Поднимают продажу хот-догов! Вот это маркетинговый ход! 🚬👌
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Какая вопиющая бездуховность. У них в гермашке ещё небось и фан айди нет.
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Спорц легалайзовый
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Ответ DenizKios
Я только кучу других случаев лично знаю,как с травки переходили по ступеням на более сильные наркотики.героин ,соли,меф. Ну а последствиях вы наверное наслышаны
Так они бы и от алко пошли по ступени. Тип личности такой.
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Билет до Германии пожалуйста. Куда именно? Выберите на свой вкус
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Ответ sk0208827
Ну да то ли дело Скрепная Россия с пьянством
это стереотип, пора уже голову из ж доставать и смотреть на мир трезвым взглядом
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Ответ Дмитрий Журавлев
это кого же за курение травы в России посадили?
За хранение
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Ответ sk0208827
Ну да то ли дело Скрепная Россия с пьянством
В Германии потребляют алкоголя больше, чем в России.
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