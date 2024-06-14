Малафеев о Евро-2024: «Сербия – наша братская страна, буду переживать за нее. Сербы демонстрируют упорство и боевой дух, но как будто всегда чего-то не хватает»

Вячеслав Малафеев будет болеть за сборную Сербии на Евро-2024.

«На Евро-2024 я, безусловно, буду переживать за сборную Сербии. Для меня, как и для многих россиян, Сербия – это наша братская страна, с которой нас связывают не только исторические и культурные узы, но и крепкие спортивные отношения.

всегда демонстрирует упорство и боевой дух, и я уверен, что на этом чемпионате ее футболисты постараются показать свой максимум.

В составе есть такие талантливые футболисты, как , , да и в целом состав-то у сербов мощный. Игра команды всегда привлекает внимание, но как будто ей всегда чего-то не хватает.

С нетерпением жду, как сербы проявят себя на этом турнире», – сказал бывший вратарь « » и сборной России Малафеев.

На групповом этапе Сербия сыграет со Словенией, Данией и Англией. Первый матч сербы проведут в воскресенье, 16 июня, с англичанами.