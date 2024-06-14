Малафеев о Евро-2024: «Сербия – наша братская страна, буду переживать за нее. Сербы демонстрируют упорство и боевой дух, но как будто всегда чего-то не хватает»

Теги Зенит Вячеслав Малафеев премьер-лига Россия Сборная Сербии по футболу Евро-2024 Сергей Милинкович-Савич Душан Влахович Футбол

Вячеслав Малафеев будет болеть за сборную Сербии на Евро-2024.

«На Евро-2024 я, безусловно, буду переживать за сборную Сербии. Для меня, как и для многих россиян, Сербия – это наша братская страна, с которой нас связывают не только исторические и культурные узы, но и крепкие спортивные отношения.

Сборная Сербии всегда демонстрирует упорство и боевой дух, и я уверен, что на этом чемпионате ее футболисты постараются показать свой максимум.

В составе есть такие талантливые футболисты, как Душан Влахович, Милинкович-Савич, да и в целом состав-то у сербов мощный. Игра команды всегда привлекает внимание, но как будто ей всегда чего-то не хватает.

С нетерпением жду, как сербы проявят себя на этом турнире», – сказал бывший вратарь «Зенита» и сборной России Малафеев.

На групповом этапе Сербия сыграет со Словенией, Данией и Англией. Первый матч сербы проведут в воскресенье, 16 июня, с англичанами.

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49 комментариев
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Поражаюсь, как буквально за пару лет массово вбили людям эту пропаганду мифических "братушек". Опрос на спортсе тому подтверждение. Еще в нулевых-начале десятых я не помню какого-то особого отношения к Сербии, на ЧМ-10, где России не было, никто за них особо не болел. Процентов 90 россиян ни одного живого серба в глаза не видело и вряд ли эту Сербию вообще на карте найдет, но считает братушками и лучше историков-балканистов знают, чье Косово.
Я уж молчу про более давние времена этой "многовековой дружбы", когда скажем для баскетбольных болельщиков 80-90х не было противника принципиальнее, чем Югославия. Постоянно говорили про "подло играющих югов" еще, а сейчас даже в последнем бастионе адекватности этого сайта - НБАшной ветке, сектанты Йокича уже по токсичности давно обошли леброносексуалов и фанатов ЛАЛ (до 2018 это были разные секты, поэтому не сливаю их в одну и сейчас)))
+61
-19
+42
А Украина и Грузия для Малафеева уже не братские? Открестился?
+25
-5
+20
Действительно, вот была сборная Югославии, где играли и хорваты, и сербы, и другие, но ничего добиться так и не смогла, как и сборная Сербии в новейшей истории. А вот сборная Хорватии, не имея в составе сильнейших сербских игроков, за 25-30 последних лет уже три раза играла в полуфиналах ЧМ.
+10
-1
+9
А Украина уже не братская? )
Балканские (южные) славяне куда дальше от русских по гаплогруппам, чем, например, финно-угорская группа народностей
+11
-3
+8
Ответ Al Al
Почему наша братская страна помогает ВСУ и наложила на нас санкции?
Какие санкции наложила на нас Сербия?
+10
-2
+8
Братские страны определяются партией. Как она скажет, такие страны и будут братскими. Сегодня Сербия, а завтра Зимбабве
+9
-4
+5
Ответ Jrue4
Поражаюсь, как буквально за пару лет массово вбили людям эту пропаганду мифических "братушек". Опрос на спортсе тому подтверждение. Еще в нулевых-начале десятых я не помню какого-то особого отношения к Сербии, на ЧМ-10, где России не было, никто за них особо не болел. Процентов 90 россиян ни одного живого серба в глаза не видело и вряд ли эту Сербию вообще на карте найдет, но считает братушками и лучше историков-балканистов знают, чье Косово. Я уж молчу про более давние времена этой "многовековой дружбы", когда скажем для баскетбольных болельщиков 80-90х не было противника принципиальнее, чем Югославия. Постоянно говорили про "подло играющих югов" еще, а сейчас даже в последнем бастионе адекватности этого сайта - НБАшной ветке, сектанты Йокича уже по токсичности давно обошли леброносексуалов и фанатов ЛАЛ (до 2018 это были разные секты, поэтому не сливаю их в одну и сейчас)))
"Леброносексуалы" 😆
+8
-3
+5
Для меня братская страна это Украина. Чем мне сербы братья? Ничем. Ничего общего.
+8
-3
+5
Ответ Jrue4
Поражаюсь, как буквально за пару лет массово вбили людям эту пропаганду мифических "братушек". Опрос на спортсе тому подтверждение. Еще в нулевых-начале десятых я не помню какого-то особого отношения к Сербии, на ЧМ-10, где России не было, никто за них особо не болел. Процентов 90 россиян ни одного живого серба в глаза не видело и вряд ли эту Сербию вообще на карте найдет, но считает братушками и лучше историков-балканистов знают, чье Косово. Я уж молчу про более давние времена этой "многовековой дружбы", когда скажем для баскетбольных болельщиков 80-90х не было противника принципиальнее, чем Югославия. Постоянно говорили про "подло играющих югов" еще, а сейчас даже в последнем бастионе адекватности этого сайта - НБАшной ветке, сектанты Йокича уже по токсичности давно обошли леброносексуалов и фанатов ЛАЛ (до 2018 это были разные секты, поэтому не сливаю их в одну и сейчас)))
а сербам, которые постоянно хорошо отзываются о россии и которые сами нас братьями считают, тоже пропаганду в голову вбили?
+11
-7
+4
Ответ Al Al
Почему наша братская страна помогает ВСУ и наложила на нас санкции?
Здоровая реакция цивилизованной страны на агрессию.
+13
-9
+4
Да сколько ж можно-то уже... Интересно, Малафеев хоть что-нибудь про "братьев" знает, кроме того, что у них флаг похож и Кустурица?
+5
-2
+3
Ответ tequilagwap
риторический вопрос: считают ли украинцы и грузины нас братьями?
Вопросом на вопрос: а может что-то случилось, что они нас братьями считать перестали? И у украинцев, и у грузин соседей кроме нас хватает, но проблемы почему-то ровно с одним. Может задуматься, что мы ведем себя как-то не так, раз от нас все как от чумных шарахаются?
Зато с сербами "вековую дружбу" придумать удобно - общих границ нет, население стран персекается между собой минимально, культура связана между собой не больше, чем с другими европейскими странами. Чем угодно можно заполнить пустоту внутри коллективного мышления страны-бунтующего подростка, ищущего друзей, хотя бы воображаемых - лишь бы дружить против не понимающих его провокативное поведение взрослых, на которых обиделся
+4
-1
+3
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Иди интервью Меркель почитай и послушай как эти "братья" подписывали минский договор)))
+3
0
+3
Бывшие советские республики срочно вычеркиваются из братских.
А на чемпионате Азии за Китай получается?
+3
0
+3
Ответ Пнин
Может быть мастерства?
Мастерства у них полно, а вот командной игры нет от слова совсем
+3
-1
+2
Ответ Jrue4
Вопросом на вопрос: а может что-то случилось, что они нас братьями считать перестали? И у украинцев, и у грузин соседей кроме нас хватает, но проблемы почему-то ровно с одним. Может задуматься, что мы ведем себя как-то не так, раз от нас все как от чумных шарахаются? Зато с сербами "вековую дружбу" придумать удобно - общих границ нет, население стран персекается между собой минимально, культура связана между собой не больше, чем с другими европейскими странами. Чем угодно можно заполнить пустоту внутри коллективного мышления страны-бунтующего подростка, ищущего друзей, хотя бы воображаемых - лишь бы дружить против не понимающих его провокативное поведение взрослых, на которых обиделся
Кек, у украинцев проблемы буквально практически с каждым соседом)
+3
-1
+2
Ответ Jrue4
Если они при этом до 2022 вживую видели примерно ноль русских (а скорее всего так и было, ибо никогда эта страна не была популярна для русской эмиграции, в 2022 да, появились, но внезапно они обычно нормальные без этой правофанатской чуши о братьях в голове) - да, очевидно
как же некоторых людей корёжит, что два народа взаимно себя братьями считают, всячески пытаются доказать обратное)))
+8
-6
+2
Ответ Jrue4
Поражаюсь, как буквально за пару лет массово вбили людям эту пропаганду мифических "братушек". Опрос на спортсе тому подтверждение. Еще в нулевых-начале десятых я не помню какого-то особого отношения к Сербии, на ЧМ-10, где России не было, никто за них особо не болел. Процентов 90 россиян ни одного живого серба в глаза не видело и вряд ли эту Сербию вообще на карте найдет, но считает братушками и лучше историков-балканистов знают, чье Косово. Я уж молчу про более давние времена этой "многовековой дружбы", когда скажем для баскетбольных болельщиков 80-90х не было противника принципиальнее, чем Югославия. Постоянно говорили про "подло играющих югов" еще, а сейчас даже в последнем бастионе адекватности этого сайта - НБАшной ветке, сектанты Йокича уже по токсичности давно обошли леброносексуалов и фанатов ЛАЛ (до 2018 это были разные секты, поэтому не сливаю их в одну и сейчас)))
Вытащили из чулана фишку времён Александра 2, там тоже под прикрытием освобождения братьев славян от османского ига целились на Константинополь и проливы) Англичанка подгадила тогда правда
+1
0
+1
Ответ Сергей Орлов
А Украина и Грузия для Малафеева уже не братские? Открестился?
Тот случай, когда дальний друг лучше близких родственников. Так что на данный момент Малафеева больше поддерживаю, чем Сергеева.
+1
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+1
Ответ Margor
Фигню несешь славик, исторически братский народ украинцы, миграция с Новгорода на юг к Киеву, потом единая Киевская Русь, потом феодальная раздробленность, потом вступление украины в Россию, так или иначе родственные связи появлялись с геометрической прогрессией. После уже беларусы идут
Исторически - это единый народ. Раз уж решил полезть в историю.
+1
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+1
Ответ Гамарджоба Генацвале
Сгоняй на окраину и громко крикни где-нибудь по Львове - русские и украинцы - братья! И тоже самое в Белграде.
Вот ты же прекрасно знаешь, почему обычному россиянину во Львов сейчас даже просто попасть-то задача со звездочкой, не то что кричать там что-то. Знаешь и о причинах такой реакции на выкрик, если бы он даже каким-то чудом случился. Знаешь, но глумливо кривляешься в комментариях
+2
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+1
Ответ tequilagwap
как же некоторых людей корёжит, что два народа взаимно себя братьями считают, всячески пытаются доказать обратное)))
Сербов могу понять, они постоянно что-то хотят от России, им эта позиция рыбы-прилипалы крайне выгодна. И именно поэтому они и будут признаваться в любви к Рассеюшке сколько угодно. При этом, когда надо, они же самые с удовольствием голосуют за решения, идущие против интересов России. А вот додиков, которые считают сербов братушками исключительно потому, что те любят и умеют лить в уши елей жаждущим всемирной любви россиянам, понять решительно невозможно.
+5
-4
+1
Ответ tequilagwap
а сербам, которые постоянно хорошо отзываются о россии и которые сами нас братьями считают, тоже пропаганду в голову вбили?
Если они при этом до 2022 вживую видели примерно ноль русских (а скорее всего так и было, ибо никогда эта страна не была популярна для русской эмиграции, в 2022 да, появились, но внезапно они обычно нормальные без этой правофанатской чуши о братьях в голове) - да, очевидно
+4
-3
+1
Ответ Гамарджоба Генацвале
Сгоняй на окраину и громко крикни где-нибудь по Львове - русские и украинцы - братья! И тоже самое в Белграде.
До 2014 это можно было сделать и ничего бы не было. То, что произошло дальше - дело рук исключительно российской власти
+3
-3
0
Ответ Jrue4
Вот ты же прекрасно знаешь, почему обычному россиянину во Львов сейчас даже просто попасть-то задача со звездочкой, не то что кричать там что-то. Знаешь и о причинах такой реакции на выкрик, если бы он даже каким-то чудом случился. Знаешь, но глумливо кривляешься в комментариях
Я-то знаю. Поэтому и пишу, что они сами открестились от своей истории и россиян. Им вбили в мозг, что русские - главная причина их бед. Вот и живут по принципу, чтобы нагадить соседу, а не жить, развиваться.
0
0
0
Может быть мастерства?
+2
-2
0
Ответ R. Giskard Reventlov
Для меня братская страна это Украина. Чем мне сербы братья? Ничем. Ничего общего.
Сгоняй на окраину и громко крикни где-нибудь по Львове - русские и украинцы - братья! И тоже самое в Белграде.
+2
-2
0
Ответ Margor
Фигню несешь славик, исторически братский народ украинцы, миграция с Новгорода на юг к Киеву, потом единая Киевская Русь, потом феодальная раздробленность, потом вступление украины в Россию, так или иначе родственные связи появлялись с геометрической прогрессией. После уже беларусы идут
Да нет никаких братских народов украинцев и белорусов, потому что таких народов просто не существует, выдумали их. А сербский братский народ существует.
0
0
0
Ответ Jrue4
Вопросом на вопрос: а может что-то случилось, что они нас братьями считать перестали? И у украинцев, и у грузин соседей кроме нас хватает, но проблемы почему-то ровно с одним. Может задуматься, что мы ведем себя как-то не так, раз от нас все как от чумных шарахаются? Зато с сербами "вековую дружбу" придумать удобно - общих границ нет, население стран персекается между собой минимально, культура связана между собой не больше, чем с другими европейскими странами. Чем угодно можно заполнить пустоту внутри коллективного мышления страны-бунтующего подростка, ищущего друзей, хотя бы воображаемых - лишь бы дружить против не понимающих его провокативное поведение взрослых, на которых обиделся
"Братские" это конечно слишком пафосно, но есть куча соцопросов в Сербии и России, которые показывают предрасположенность народов друг к другу.Кроме соевых это никто не ставит под сомнения ни в обоих странах, ни в мире

"Вопросом на вопрос: а может что-то случилось, что они нас братьями считать перестали?"
Кого НАС? Абсолютному большинству россиян, откровенно говоря, пофиг на отношение украинцев.Обычный обыватель, особенно молодёжь, в большинстве своём, равнодушны к Украине, это только для части российской элиты экзистенциональная тема и для небольшой прослойки 15-20% z-ультрагосударственников
И кто от России шарахается, кроме нескольких бывших союзных республик и поляков? С Западом с 1991 отношения были прагматичные а со всем остальным мира вообще отличные и партнёрские
"КТО ВИНОВАТ?" нужно задавать не только россиянам, а всем тем маленьким постсоветским народам, которые строят собственные идентичности на исторических обидах к России.Тот же антиколониальный дискурс на Украине начал развиваться с самого начала незалежности задолго до 2022, 2014, 2004.Прекрасно помню украинский фейсбук и ЖЖ в ноябре-декабре 2013, когда ещё не произошло ничего за что можно было бы ненавидеть Россию, и там абсолютно вся риторика была либо открыто антироссийской, либо с претензиями и обидами.Украинцы, вернее их активное политическое меньшинство интеллигенции и нацдемократов, уже тогда строили из себя жертву, переписывая историю где Россия их всегда захватывала, колонизировала и угнетала, то есть позиционировали себя как BLM.Если вы всего этого не знали и не замечали то это ваши проблемы
0
0
0
Ответ Гамарджоба Генацвале
Я-то знаю. Поэтому и пишу, что они сами открестились от своей истории и россиян. Им вбили в мозг, что русские - главная причина их бед. Вот и живут по принципу, чтобы нагадить соседу, а не жить, развиваться.
Ну россиянам же вбили в голову, что Америка - главная причина их бед, у украинцев хотя бы аргумент на это имеется
+1
-1
0
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