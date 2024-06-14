Малафеев о Евро-2024: «Сербия – наша братская страна, буду переживать за нее. Сербы демонстрируют упорство и боевой дух, но как будто всегда чего-то не хватает»
Вячеслав Малафеев будет болеть за сборную Сербии на Евро-2024.
«На Евро-2024 я, безусловно, буду переживать за сборную Сербии. Для меня, как и для многих россиян, Сербия – это наша братская страна, с которой нас связывают не только исторические и культурные узы, но и крепкие спортивные отношения.
Сборная Сербии всегда демонстрирует упорство и боевой дух, и я уверен, что на этом чемпионате ее футболисты постараются показать свой максимум.
В составе есть такие талантливые футболисты, как Душан Влахович, Милинкович-Савич, да и в целом состав-то у сербов мощный. Игра команды всегда привлекает внимание, но как будто ей всегда чего-то не хватает.
С нетерпением жду, как сербы проявят себя на этом турнире», – сказал бывший вратарь «Зенита» и сборной России Малафеев.
На групповом этапе Сербия сыграет со Словенией, Данией и Англией. Первый матч сербы проведут в воскресенье, 16 июня, с англичанами.
Я уж молчу про более давние времена этой "многовековой дружбы", когда скажем для баскетбольных болельщиков 80-90х не было противника принципиальнее, чем Югославия. Постоянно говорили про "подло играющих югов" еще, а сейчас даже в последнем бастионе адекватности этого сайта - НБАшной ветке, сектанты Йокича уже по токсичности давно обошли леброносексуалов и фанатов ЛАЛ (до 2018 это были разные секты, поэтому не сливаю их в одну и сейчас)))
Балканские (южные) славяне куда дальше от русских по гаплогруппам, чем, например, финно-угорская группа народностей
Зато с сербами "вековую дружбу" придумать удобно - общих границ нет, население стран персекается между собой минимально, культура связана между собой не больше, чем с другими европейскими странами. Чем угодно можно заполнить пустоту внутри коллективного мышления страны-бунтующего подростка, ищущего друзей, хотя бы воображаемых - лишь бы дружить против не понимающих его провокативное поведение взрослых, на которых обиделся
А на чемпионате Азии за Китай получается?
"Вопросом на вопрос: а может что-то случилось, что они нас братьями считать перестали?"
Кого НАС? Абсолютному большинству россиян, откровенно говоря, пофиг на отношение украинцев.Обычный обыватель, особенно молодёжь, в большинстве своём, равнодушны к Украине, это только для части российской элиты экзистенциональная тема и для небольшой прослойки 15-20% z-ультрагосударственников
И кто от России шарахается, кроме нескольких бывших союзных республик и поляков? С Западом с 1991 отношения были прагматичные а со всем остальным мира вообще отличные и партнёрские
"КТО ВИНОВАТ?" нужно задавать не только россиянам, а всем тем маленьким постсоветским народам, которые строят собственные идентичности на исторических обидах к России.Тот же антиколониальный дискурс на Украине начал развиваться с самого начала незалежности задолго до 2022, 2014, 2004.Прекрасно помню украинский фейсбук и ЖЖ в ноябре-декабре 2013, когда ещё не произошло ничего за что можно было бы ненавидеть Россию, и там абсолютно вся риторика была либо открыто антироссийской, либо с претензиями и обидами.Украинцы, вернее их активное политическое меньшинство интеллигенции и нацдемократов, уже тогда строили из себя жертву, переписывая историю где Россия их всегда захватывала, колонизировала и угнетала, то есть позиционировали себя как BLM.Если вы всего этого не знали и не замечали то это ваши проблемы