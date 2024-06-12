Сборная Германии – сборная Шотландии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Евро-2024 (Чемпионат Европы) 14 июня
В пятницу, 14 июня, сыграют сборная Германии и сборная Шотландии в 1 туре Евро-2024 (Чемпионата Европы по футболу 2024).
🎁 Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч 💰💰💰
- Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.
- Смотрите матч бесплатно на «Кинопоиске» в эфире Матч ТВ по промокоду SPORTS2024.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Германии – сборная Шотландии
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Еще по теме
💰 Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽