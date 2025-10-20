«МЮ» одолел «Ливерпуль», первый титул Медведева с 2023-го, победа Малинина во Франции, Ферстаппен выиграл Гран-при и приблизился к Пиастри, 15 шайб в матче КХЛ и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» на выезде – 2:1! Манкунианцы впервые при Амориме выиграли два матча АПЛ подряд, а мерсисайдцы проиграли 4 матча подряд впервые с 2014 года. У звезд команды Слота все грустно: Салах не забивает больше месяца , У Исака один гол, у Виртца – один ассист.

После восьми туров в АПЛ лидирует «Арсенал», «Ман Сити» – 2-й, «Ливерпуль» – 4-й, «Челси» – 5-й, «МЮ» – 9-й.

2. «Зенит» разгромил «Сочи» в гостях – 3:0. Мостовой и Мантуан забили с пенальти, Алип – с игры. Еше один гол «Зенита» отменили - возможно, с нарушением протокола ВАР. Петербуржцы пробили 7 пенальти в 12 матчах РПЛ – это клубный рекорд.

«Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью – 2:2. Команда Карпина не побеждает три матча и на 10 очков отстает от лидирующего «Локомотива». Москвичи остались недовольны судейством .

«Балтика» разгромила «Рубин» на выезде (3:0) и выиграла три матча подряд с общим счетом 8:0.

3. Макс Ферстаппен выиграл Гран-при «Формулы-1» в США и отыграл 23 очка у Пиастри за один уик-энд. Норрис стал вторым, Леклер – третьим (шестой подиум в сезоне, у Хэмилтона – 0).

4. «Реал» одолел «Хетафе» на выезде – 1:0. Мбаппе забил в 11-м матче подряд , у хозяев два удаления – оба на Винисиусе. «Мадрид» лидирует в Ла Лиге перед класико, «Барселона» отстает на 2 очка, «Атлетико» – на 8. Арсен Захарян сыграл впервые за месяц – вышел на замену в матче «Реал Сосьедад» с «Сельтой» и нанес один удар.

5. В Fonbet КХЛ «Металлург» обыграл «Нефтехимик» со счетом 9:6 (лишь четвертая игра в лиге с 15+ шайбами ), «Амур» проиграл «Северстали» (2:3 Б), «Авангард» победил «Автомобилист» (3:2 ОТ), «Торпедо» одолело «Ладу» (5:3).

6. Даниил Медведев выиграл первый титул с мая 2023-го, победив Корентена Муте в финале в Алматы.

7. НХЛ. «Вашингтон» прервал серию из 4 побед , уступив дома «Ванкуверу» (3:4), Овечкин остался без очков . «Детройт» обыграл «Эдмонтон» (4:2), одержав 5-ю победу подряд . Все результаты дня – здесь .

8. «Ювентус» проиграл «Комо» на выезде – 0:2. Это первое поражение туринцев от «Комо» за 40 лет . «Милан» одолел «Фиорентину» благодаря дублю Леау (2:1) и вышел на чистое 1-е место в Серии А.

9. Гран-при Франции по фигурному катанию. Малинин победил с отрывом в 40 баллов у мужчин, Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли в танцах на льду.

10. Кевин Дюрэнт продлил контракт с «Хьюстоном» на два года и 90 миллионов долларов.

11. Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Маринов идет 3-м в квалификации многоборья, Якубов и Поляшов борются за финалы в отдельных видах, Заика выбыл, Карцев снялся из-за травмы.

12. Луис Гарсия готов возглавить «Спартак», остаются последние детали. Кахигао отказался приглашать Бенитеса в «Спартак» и считает, что с Гарсией больше шансов взять титул.

13. Идею Венгера по офсайду рассмотрят в ноябре – фиксируется, если игрок всем телом ближе к линии ворот, чем мяч и соперник. Правило могут изменить перед ЧМ-2026.

14. «ПСЖ» не оштрафует Сафонова за интервью о нехватке игрового времени, хотя в клубе были недовольны словами вратаря. Матвей не планирует уходить.

15. Отец Лауры Дальмайер планирует покорить пик Лайла, где погибла его дочь.

16. Единая лига ВТБ. 21+11 Джалена Рейнольдса помогли УНИКСу обыграть «Локомотив-Кубань».

17. НФЛ. 7-я неделя. «Канзас-Сити» обыграл «Лас-Вегас» и другие матчи .

18. «Локомотив» предложил Баринову контракт на два года с сохранением нынешней зарплаты в 1,5 млн евро и на три года с постепенным понижением оклада. Капитана не устроили оба варианта.

19. Александр Кокорин оштрафован 55 раз за полгода: 31 раз – за нарушения на BMW с номерами «ВОР», 24 – за езду на Porsche с номерами «ХАМ» без ОСАГО.

Цитаты дня .

Вячеслав Фетисов: «Я как политик сделал много полезного для России. Я узнаваем, популярен и уважаем среди коллег. Я не сижу и занимаю место, а работаю»

Сильянов о лидерстве «Локо»: «Можно спокойно играть и россиянами. Кто-то может взять этот пример, кто-то хочет играть легионерами»

Разин о 9:6 с «Нефтехимиком»: «Убеждаюсь, что надо думать о своей жопе, а потом уже о жопе хоккеистов. Толчинскому даешь буллитик для уверенности, Кузе – реакции нет»

Черчесов о промахах «Ахмата» с пенальти: «Вы мой словарь забыли? В моем лексиконе слова «проблема» нет. Надо решать вопрос»

Организаторы «Джентльмена года» о кричалке Мостового про «Спартак»: «Не видим оснований исключать Андрея. Его захлестнули эмоции, он извинился. Все совершали стыдные поступки»

Джо Роган: «Джонс против Перейры стал бы величайшим боем в истории человечества»