Кевин Дюрэнт продлил контракт с «Хьюстоном» на два года и 90 миллионов долларов

Кевин Дюрэнт стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НБА.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания , 37-летний форвард договорился о продлении контракта с «Рокетс» на два года и 90 млн долларов. Новое соглашение включает опцию игрока на сезон-2027/28.

Дюрэнт имел право на максимальное продление в размере 120 млн долларов, однако, выбирая «Хьюстон » в качестве новой команды, осознанно пошел на уступку – отказался примерно от 30 млн, чтобы обеспечить клубу финансовую гибкость и заложить основу для долгосрочного партнерства.

Благодаря новому контракту Кевин Дюрэнт стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НБА по сумме карьерных заработков – 598,2 млн долларов (текущие и будущие выплаты). Он обошел Леброна Джеймса, на счету которого 583,9 млн.