  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вячеслав Фетисов: «Я как политик сделал много полезного для России. Я узнаваем, популярен и уважаем среди коллег. Я не сижу и занимаю место, а работаю»
32

Вячеслав Фетисов: «Я как политик сделал много полезного для России. Я узнаваем, популярен и уважаем среди коллег. Я не сижу и занимаю место, а работаю»

Вячеслав Фетисов заявил, что как политик сделал много полезного для России.

«Я уже 23 года как политик, сделавший много всего полезного для страны. Спорт никуда от меня не денется. Но если говорить про мою политическую карьеру и полезность, можно много чего увидеть. Я узнаваемый, популярный и уважаемый среди коллег человек. Для меня самое главное – отношение людей, потому что я не сижу и просто занимаю место, а работаю.

Сейчас на своем избирательном округе, например, запускал школьную лигу. В Подольске при полных трибунах запускали этот проект, благодарили руководство и губернатора Московской области.

Это формирование новой спортивной культуры, когда соревнования будут школа на школу и класс на класс. В свое время мое предложение организовать это было одобрено и подхвачено. Теперь мы видим новый проект.

Это как раз воспитание того, чтобы люди не меняли спортивное гражданство и всегда были правильно воспитаны, выступая за честь и под флагом своей страны», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Вячеслав Фетисов: «Планы пойти в Госдуму на следующий срок есть. За 23 года в этом статусе я ни разу не сомневался в своей политической деятельности. Главную оценку дают избиратели»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
logoВячеслав Фетисов
любительский хоккей
Государственная дума
болельщики
Политика
детский хоккей
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Вячеслав Фетисов: «Планы пойти в Госдуму на следующий срок есть. За 23 года в этом статусе я ни разу не сомневался в своей политической деятельности. Главную оценку дают избиратели»
8516 октября, 14:13
Депутат Журова о словах Гашека: «Отменить российских хоккеистов у него не получится. В Америке его не поддерживают. НХЛ дает спортсменам из всех стран равные возможности»
29 октября, 16:15
Фетисов о словах Дегтярева про легионеров: «Почему лимиты устанавливает Минспорта – не понимаю. Есть РПЛ, РФС, специалисты – они должны решать»
838 октября, 15:28
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Ванкуверу», «Эдмонтон» в гостях у «Детройта», «Юта» против «Бостона», «Чикаго» сыграет с «Анахаймом»
28745 минут назадLive
Разин об игре Набокова после 9:6 с «Нефтехимиком»: «Все голы из-за расхлябанности в обороне. Вратарю тяжело, стоишь без дела, замерз, а тут на тебя выходят 1 в 1»
336 минут назад
«Шанхай» заплатит Харпуру 40 млн рублей за сезон. У защитника 5 очков в 29 матчах прошлого чемпионата АХЛ (Metaratings)
сегодня, 20:02
18-летний Шефер переедет к экс-форварду «Айлендерс» Мартину. Жена Мэтта пошутила: «Я усыновила пятого ребенка»
3сегодня, 19:51
Овечкин не набрал очков в матче против «Ванкувера». У Александра 1+3 и «плюс 5» в 6 играх сезона
1сегодня, 19:30
«Вашингтон» прервал серию из 4 побед, уступив «Ванкуверу» дома – 3:4
1сегодня, 19:22
Разин про 1+4 у Ткачева против «Нефтехимика»: «Молодец Вова. Пять набрал, два привез – в плюсе. Просишь поберечь вратаря, дать ему почувствовать игру, а тебя не слышат»
15сегодня, 19:00
Уилсон травмировал Хитила после силового в матче с «Ванкувером». Судья назначил форварду «Вашингтона» 2 минуты штрафа, но отменил удаления после видеопросмотра
сегодня, 18:48
«Шанхай» подписал контракт с Харпуром до конца сезона. Защитник играл в «Рейнджерс» при Галлане, у него 212 матчей в НХЛ за карьеру
6сегодня, 18:21
Десятков о 3:5 «Лады» с «Торпедо»: «У русских менталитет такой: всегда должны найти виноватого и наказать. Зачем топить Трушкова? Почему не порадоваться, что он много моментов отбил?»
1сегодня, 17:57
Ко всем новостям
Последние новости
Артюхин о селекции СКА: «Очень слабая. Где игроки, которые должны забивать и тянуть команду? Те, кого подписали – уровень «Торпедо», может»
21 минуту назад
Артюхин о Грималди и Филлипсе: «Не те иностранцы, которые должны быть в СКА. Слабо выглядят. Рокко сколько раз уже привозил, ситуация не меняется»
1сегодня, 18:33
Сурин о Радулове: «Никогда не долбит меня, иногда говорит не очень доброе, подсказывает. Может вспомнить, что при Никитине я бы за что-то получил порядочно, могли и присадить»
1сегодня, 18:12
Миккола не доиграл матч с «Баффало» из-за травмы верхней части тела. Ранее у «Флориды» выбыли Барков, Куликов, Ткачак
сегодня, 17:42
Исаков о 5:3 с «Ладой»: «У «Торпедо» была нервозность из-за не лучших результатов. Одно дело – выходить на серии побед, другое – в нашей ситуации. Этот опыт нам поможет»
2сегодня, 17:25
Заварухин о состоянии Голышева: «Пока не готов играть. Против «Авангарда» ему было бы тяжело, решили его поберечь»
сегодня, 15:45
Матч «Металлурга» и «Нефтехимика» стал 4-й игрой в истории КХЛ с 15+ голами
5сегодня, 14:43
Прохоркин набрал очки в 6-м матче подряд. У форварда «Авангарда» 9+6 в 16 играх сезона
4сегодня, 13:31
Локтионов о СКА: «Много моментов не забиваем, поэтому немножко неловко себя чувствуем в финишных ситуациях. Нужно все переламывать через работу»
1сегодня, 13:22
Грималди об 1:3 от «Локомотива»: «Результат разочаровывает. У СКА было несколько хороших шансов в конце, не смогли их использовать. Соперник не порол свои моменты, их 3-й гол был прекрасен»
сегодня, 12:47