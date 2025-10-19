Вячеслав Фетисов: «Я как политик сделал много полезного для России. Я узнаваем, популярен и уважаем среди коллег. Я не сижу и занимаю место, а работаю»
«Я уже 23 года как политик, сделавший много всего полезного для страны. Спорт никуда от меня не денется. Но если говорить про мою политическую карьеру и полезность, можно много чего увидеть. Я узнаваемый, популярный и уважаемый среди коллег человек. Для меня самое главное – отношение людей, потому что я не сижу и просто занимаю место, а работаю.
Сейчас на своем избирательном округе, например, запускал школьную лигу. В Подольске при полных трибунах запускали этот проект, благодарили руководство и губернатора Московской области.
Это формирование новой спортивной культуры, когда соревнования будут школа на школу и класс на класс. В свое время мое предложение организовать это было одобрено и подхвачено. Теперь мы видим новый проект.
Это как раз воспитание того, чтобы люди не меняли спортивное гражданство и всегда были правильно воспитаны, выступая за честь и под флагом своей страны», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Вячеслав Фетисов: «Планы пойти в Госдуму на следующий срок есть. За 23 года в этом статусе я ни разу не сомневался в своей политической деятельности. Главную оценку дают избиратели»