Вячеслав Фетисов: «Я как политик сделал много полезного для России. Я узнаваем, популярен и уважаем среди коллег. Я не сижу и занимаю место, а работаю»

Вячеслав Фетисов заявил, что как политик сделал много полезного для России.

«Я уже 23 года как политик, сделавший много всего полезного для страны. Спорт никуда от меня не денется. Но если говорить про мою политическую карьеру и полезность, можно много чего увидеть. Я узнаваемый, популярный и уважаемый среди коллег человек. Для меня самое главное – отношение людей, потому что я не сижу и просто занимаю место, а работаю.

Сейчас на своем избирательном округе, например, запускал школьную лигу. В Подольске при полных трибунах запускали этот проект, благодарили руководство и губернатора Московской области.

Это формирование новой спортивной культуры, когда соревнования будут школа на школу и класс на класс. В свое время мое предложение организовать это было одобрено и подхвачено. Теперь мы видим новый проект.

Это как раз воспитание того, чтобы люди не меняли спортивное гражданство и всегда были правильно воспитаны, выступая за честь и под флагом своей страны», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Вячеслав Фетисов: «Планы пойти в Госдуму на следующий срок есть. За 23 года в этом статусе я ни разу не сомневался в своей политической деятельности. Главную оценку дают избиратели»