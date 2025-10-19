Судья с ВАР отменил гол «Зенита» – Кассьерра заступил в штрафную, когда «Сочи» разыгрывал мяч от ворот. Солдатенков и Дюпин ошиблись, и Вендел забил

Гол «Зенита» отменен из-за необычного нарушения со стороны Матео Кассьерры.

«Сочи » принимает «Зенит» (0:1, первый тайм) в рамках 12-го тура Мир РПЛ .

На 24-й минуте хавбек гостей Вендел поразил ворота после ошибки южан. Защитник Александр Солдатенков внутри штрафной отдал сильный пас к воротам. Голкипер Юрий Дюпин не был готов к этому и сыграл неточно. Кассьерра перехватил мяч, затем форвард «Зенита » отдал на Вендела , который забил из выгодной позиции.

Главный судья матча Егор Егоров засчитал взятие ворот. Однако ВАР проверил эпизод и подсказал рефери, что гол следует отменить. Егоров объявил об отмене гола, объяснив, что Кассьерра нарушил правила – заступил в штрафную, когда сочинцы начинали разыгрывать мяч от ворот.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

