  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Судья с ВАР отменил гол «Зенита» – Кассьерра заступил в штрафную, когда «Сочи» разыгрывал мяч от ворот. Солдатенков и Дюпин ошиблись, и Вендел забил
Фото
45

Судья с ВАР отменил гол «Зенита» – Кассьерра заступил в штрафную, когда «Сочи» разыгрывал мяч от ворот. Солдатенков и Дюпин ошиблись, и Вендел забил

Гол «Зенита» отменен из-за необычного нарушения со стороны Матео Кассьерры.

«Сочи» принимает «Зенит» (0:1, первый тайм) в рамках 12-го тура Мир РПЛ.

На 24-й минуте хавбек гостей Вендел поразил ворота после ошибки южан. Защитник Александр Солдатенков внутри штрафной отдал сильный пас к воротам. Голкипер Юрий Дюпин не был готов к этому и сыграл неточно. Кассьерра перехватил мяч, затем форвард «Зенита» отдал на Вендела, который забил из выгодной позиции.

Главный судья матча Егор Егоров засчитал взятие ворот. Однако ВАР проверил эпизод и подсказал рефери, что гол следует отменить. Егоров объявил об отмене гола, объяснив, что Кассьерра нарушил правила – заступил в штрафную, когда сочинцы начинали разыгрывать мяч от ворот.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?4212 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoСочи
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Егор Егоров
видеоповторы
logoАлександр Солдатенков
logoВендел
logoЮрий Дюпин
logoМатео Кассьерра
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сочи» – «Зенит». 0:2 – Мантуан забил с пенальти. Онлайн-трансляция
2926 минут назадLive
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Сочи», «Динамо» против «Ахмата», «Рубин» сыграет с «Балтикой»
1904сегодня, 11:31
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» против «Астон Виллы»
25013 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Ювентус» уступил «Комо» в гостях, «Парма» против «Дженоа», «Милан» примет «Фиорентину»
8913 минут назадLive
Лапочкин об отмене гола «Зенита»: «Нарушение ВАР-протокола – ввод мяча не входит в компетенцию вмешательства ВАР. Удивительное решение – и главного арбитра Егорова, и Буланова»
1114 минут назад
Лапорта о матче в Майами: «Мы не в восторге, но получим прибыль от матча – в США растет интерес к европейскому спорту. «Рычаги» «Барсы» нужны, чтобы сосьос не лезли в собственный карман»
116 минут назад
«Зенит» получил право на пенальти в матче с «Сочи» – арендованный у петербуржцев Волков локтем прервал навес Луиса Энрике в штрафной
1721 минуту назадФото
У Паса 4+4 в 7 матчах Серии А – он лидер лиги по очкам. Воспитанник «Реала» поучаствовал в 8 из 9 голов «Комо» в чемпионате
929 минут назад
«Ювентус» проиграл впервые в сезоне – после 5 ничьих подряд. Дальше – «Реал» в ЛЧ
1944 минуты назад
«Ювентус» проиграл «Комо» на выезде – 0:2! Пас забил и ассистировал Кемпфу
12645 минут назад
«Ливерпуль» проиграл три матча подряд, но у «МЮ» все равно мало шансов на «Энфилде»
сегодня, 12:00Реклама
Круговой после 0:3: «Извиняюсь перед болельщиками – ЦСКА не может так проигрывать в дерби. Обещаю, мы исправимся, ведь мы боремся за чемпионство»
24сегодня, 11:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Амкар» вышел в «Серебро» Второй лиги А после победы над барнаульским «Динамо» – 3:1. Клуб опередил в своей группе «Химик» на одно очко
1через 16 минутВидео
Чемпионат Франции. «Ланс» против «Парижа», «Лилль» играет с «Нантом»
2412 минут назадLive
«Рубин» – «Балтика». Даку и Хиль в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
213 минут назад
«Сочи» – «Зенит». 0:2 – Мантуан забил с пенальти. Онлайн-трансляция
2926 минут назадLive
«Сочи» ни разу не пробил по воротам «Зенита» в 1-м тайме. У петербуржцев 6 ударов – 3 из них в створ
330 минут назад
Гогниев увел «Аланию» с поля на пять минут в знак протеста против судейства. После возвращения голкипер владикавказцев Бязров ушел из ворот и дал сопернику забить с пенальти
1842 минуты назадВидео
Экс-судья Федотов об отмене гола «Зенита»: «Кассьерра нарушил процедуру удара от ворот. Правильное решение ВАР и Буланова»
1244 минуты назад
Кассьерра получил травму в матче с «Сочи». Форварда «Зенита» заменили в 1-м тайме
356 минут назад
Тель о Кейне: «Харри – лучший нападающий в мире, он очень мне помог. Мы обсуждаем, как завершать атаки, играть в штрафной. Он сказал: «Позвони, если хочешь поговорить о футболе или о жизни»
2сегодня, 12:08
Чемпионат Испании. «Атлетик» играет с «Эльче», «Реал» в гостях у «Хетафе», «Сосьедад» Захаряна против «Сельты»
37сегодня, 12:03