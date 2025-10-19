«Сочи» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
«Зенит» сыграет в гостях с «Сочи» в 12-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на Олимпийском стадионе «Фишт».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 14:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 12 тур
19 октября 11:30, Олимпийский стадион Фишт
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?2669 голосов
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости