Газзаев о 3:0 «Локо» с ЦСКА: «Серьезная заявка на борьбу за чемпионство. Одна из лучших игр в этом сезоне»

Валерий Газзаев считает, что «Локомотив» поборется за титул в сезоне РПЛ.

В субботу железнодорожники разгромили ЦСКА (3:0) и после 12 туров лидируют в таблице, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.

«Эта была одна из лучших игр в этом сезоне, которая прошла на очень высоком техническом и тактическом уровне. Игроки также были очень хорошо готовы функционально. «Локомотив» играл гораздо лучше. В первые 20 минут ЦСКА пытался создать что-то хорошее. Но если взять всю игру, то было полное преимущество железнодорожников.

Думаю, «Локомотив » сделал очень серьезную заявку на борьбу за чемпионство. Для ЦСКА результат этого матча — серьезный удар по репутации и самолюбию. Но я полностью уверен, что они преодолеют эти трудности и будут дальше бороться за чемпионство», — сказал бывший тренер ЦСКА.