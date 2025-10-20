  • Спортс
  • Газзаев о 3:0 «Локо» с ЦСКА: «Серьезная заявка на борьбу за чемпионство. Одна из лучших игр в этом сезоне»
2

Газзаев о 3:0 «Локо» с ЦСКА: «Серьезная заявка на борьбу за чемпионство. Одна из лучших игр в этом сезоне»

Валерий Газзаев считает, что «Локомотив» поборется за титул в сезоне РПЛ.

В субботу железнодорожники разгромили ЦСКА (3:0) и после 12 туров лидируют в таблице, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.

«Эта была одна из лучших игр в этом сезоне, которая прошла на очень высоком техническом и тактическом уровне. Игроки также были очень хорошо готовы функционально. «Локомотив» играл гораздо лучше. В первые 20 минут ЦСКА пытался создать что-то хорошее. Но если взять всю игру, то было полное преимущество железнодорожников. 

Думаю, «Локомотив» сделал очень серьезную заявку на борьбу за чемпионство. Для ЦСКА результат этого матча — серьезный удар по репутации и самолюбию. Но я полностью уверен, что они преодолеют эти трудности и будут дальше бороться за чемпионство», — сказал бывший тренер ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
