0

Гран-при Франции. Фир и Гибсон, Фурнье-Бодри и Сизерон, Дэвис и Смолкин, Рид и Амбрулевичюс покажут произвольные танцы

19 октября на Гран-при Франции определится победитель в танцах на льду.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Танцы на льду, произвольный танец

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko.

Первая разминка

1. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)

2. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)

3. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)

4. Ева Пэйт – Логан Бай (США)

5. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) 

Вторая разминка

6. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) 

7. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) 

8. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция)

9. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

После ритм-танца

1. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 84,38

2. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 80,98

3. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция) – 78,00

4. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 77,80

5. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 77,25

6. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 73,75

7. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 71,32

8. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 68,08

9. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 65,09

10. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 56,92

Расписание Гран-при Франции: там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Сакамото, Левито, Фурнье-Бодри и Сизерон

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoГран-при Франции
танцы на льду
logoГран-при
результаты
Логан Бай
logoсборная Великобритании
Марко Фаббри
logoсборная Литвы
logoсборная Канады
Шарлен Гиньяр
Наташа Лагуж
Лайла Фир
logoГийом Сизерон
сборная Грузии
Эмили Братти
Льюис Гибсон
logoГлеб Смолкин
Селина Фраджи
Эллисон Рид
Иэн Сомервилль
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoДиана Дэвис
Жан-Анс Фурно
Мари-Жад Лорьо
logoсборная Франции
Лоранс Фурнье-Бодри
logoсборная США
Арно Каффа
Саулюс Амбрулевичюс
Ромен Ле Гак
Ева Пэйт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Сяо Хим Фа о короткой программе: «Мы не могли сделать костюм обнаженного мужчины, поэтому проявили креативность»
5 минут назад
Елена Вайцеховская: «Так, как катается Сакамото, сейчас не катается никакая другая фигуристка в мире. Да и не прыгает так никто»
630 минут назад
«Еще раз «да»... навсегда». Трусова показала фотографии венчания с Игнатовым
438 минут назадФото
Гран-при Франции. Малинин, Эгадзе, Миура, Сяо Хим Фа, Цубои, Бричги выступят с произвольными программами
56 минут назад
Као Миура: «Техника Малинина абсолютно невероятная. Я стараюсь перенять у него как можно больше всего»
57 минут назад
Елена Костылева впервые в сезоне исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп
18сегодня, 20:31Видео
Мария Павлова: «Нам безумно понравилось работать с Бенуа Ришо. Я чувствую, как по-новому раскрылась в произвольной – стала мягче, спокойнее, нежнее»
2сегодня, 19:57
Гран-при Франции. Миура и Кихара победили, Стеллато-Дудек и Дешам – 2-е, Павлова и Святченко – 3-и
215сегодня, 19:26
Илья Малинин: «Моя короткая программа – про путь воина к величию. Возможно, получится каскад с четверным акселем на Олимпиаде»
19сегодня, 18:56
Ника Эгадзе: «В этом сезоне я ощущаю себя более уверенно. Очень помогает, что со мной плотно работают Тутберидзе и Ришо»
46сегодня, 18:10
Ко всем новостям
Последние новости
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
сегодня, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
116 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
115 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1310 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57