Гран-при Франции. Фир и Гибсон, Фурнье-Бодри и Сизерон, Дэвис и Смолкин, Рид и Амбрулевичюс покажут произвольные танцы
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Анже, Франция
Танцы на льду, произвольный танец
Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko.
Первая разминка
1. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)
2. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)
3. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)
4. Ева Пэйт – Логан Бай (США)
5. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
Вторая разминка
6. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
7. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
8. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция)
9. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
После ритм-танца
1. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 84,38
2. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 80,98
3. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция) – 78,00
4. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 77,80
5. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 77,25
6. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 73,75
7. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 71,32
8. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 68,08
9. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 65,09
10. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 56,92
