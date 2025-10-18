Гран-при Франции. Фир и Гибсон, Фурнье-Бодри и Сизерон, Дэвис и Смолкин, Рид и Амбрулевичюс покажут произвольные танцы

19 октября на Гран-при Франции определится победитель в танцах на льду.

Гран-при по фигурному катанию 1-й этап Grand Prix de France Анже, Франция Танцы на льду, произвольный танец Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko. Первая разминка 1. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) 2. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) 3. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) 4. Ева Пэйт – Логан Бай (США) 5. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) Вторая разминка 6. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) 7. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) 8. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция) 9. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) 10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) После ритм-танца 1. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 84,38 2. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 80,98 3. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция) – 78,00 4. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 77,80 5. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 77,25 6. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 73,75 7. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 71,32 8. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 68,08 9. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 65,09 10. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 56,92 Расписание Гран-при Франции: там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Сакамото, Левито, Фурнье-Бодри и Сизерон