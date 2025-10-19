«Хетафе» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Реал Мадрид» сыграет с «Хетафе» на выезде в 9-м туре Ла Лиги.
Встреча состоится на стадионе «Колисеум».
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Ла Лига. 9 тур
19 октября 19:00, Колисеум Альфонсо Перес
Не начался
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
