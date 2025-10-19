3

«Хетафе» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Реал Мадрид» сыграет с «Хетафе» на выезде в 9-м туре Ла Лиги.

Встреча состоится на стадионе «Колисеум».

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoРеал Мадрид
logoХетафе
logoЛа Лига
онлайны
Главные новости
Экс-судья Фернандес о матче «Барсы» с «Жироной»: «Флик заслужил удаление. Рэшфорд просил пенальти, но даже если контакт был в штрафной, то очень слабый – это не 11-метровый»
521 минуту назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Сочи», «Динамо» против «Ахмата», «Рубин» сыграет с «Балтикой»
1516сегодня, 05:10
Глушенков о прозвище «русский бразилец»: «Никак не реагирую. Хочу просто прогрессировать и помочь «Зениту» выбраться на первое место и закрепиться там»
1640 минут назад
У «Ливерпуля» 3 поражения подряд. Соберутся после международной паузы?
41 минуту назадТесты и игры
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» играет с «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» против «Астон Виллы»
24030 минут назад
Сильянов о лидерстве «Локо»: «Можно спокойно играть и россиянами. Кто-то может взять этот пример, кто-то хочет играть легионерами»
47сегодня, 06:27
«Локо» разгромил ЦСКА с невероятным голом Воробьева, «Бавария» победила «Дортмунд», новое поражение СКА, Бабич порвал «кресты», Малинин выиграл короткую программу и другие новости
13сегодня, 06:10
Выиграйте ретрофутболку Роналдо – всего лишь нужно закатить мячик
сегодня, 06:00Тесты и игры
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Хетафе», «Сосьедад» Захаряна против «Сельты»
36сегодня, 05:59
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Комо», «Милан» примет «Фиорентину»
78сегодня, 05:28
Последние новости
Маттеуc о голе Кейна «Боруссии»: «Это был явный толчок. Непонятно, почему ВАР не вмешался – арбитр мог бы составить собственное мнение»
113 минут назад
Матч 4-й лиги Англии прервали фанаты, выбежавшие на поле с флагом Англии и в худи со словами «Невилл – предатель». Гари винил «злых белых мужчин среднего возраста» в разжигании розни
424 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Неома», «Аль-Халидж» принимает «Аль-Рияд»
324 минуты назад
Чемпионат Германии. «Айнтрахт» встречается с «Фрайбургом», «Санкт-Паули» – «Хоффенхайм»
1126 минут назад
ЧМ-2025 (U20). Финал. Аргентина против Марокко
2сегодня, 07:41
Симеоне об отмене гола Баэны «Осасуне» после ВАР: «Есть вещи, которые невозможно понять. Три человека принимают решение, противоположное тому, что видим все мы»
сегодня, 07:31
«Милан» – «Фиорентина». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:10
Первая лига. «Спартак» Кострома в гостях у «Енисея», «КАМАЗ» сыграет с «Родиной», «Факел» встретится с «Ротором» в понедельник
3сегодня, 07:01Live
Поттер устно согласовал контракт со сборной Швеции. Соглашение с экс-тренером «Челси» – до марта 2026-го
4сегодня, 06:55
«Динамо» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 06:38