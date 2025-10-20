Леклер завоевал 6-й подиум в сезоне, у Хэмилтона – 0 после перехода в «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер финишировал третьим на Гран-при США, его напарник Льюис Хэмилтон завершил заезд четвертым.

Монегаск принес Скудерии шестой подиум в 2025 году. Ранее Шарль стал вторым в домашней гонке в Монако и третьим в Саудовской Аравии, Испании , Австрии и Бельгии.

Всего на счету Леклера 49 подиумов в «Формуле-1».

Хэмилтон после ухода из «Мерседеса» ни разу не попадал в топ-3 в основных гонках. В составе «Феррари » Льюис выиграл спринт в Китае.

