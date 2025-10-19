Овечкин не набрал очков в матче против «Ванкувера». У Александра 1+3 и «плюс 5» в 6 играх сезона
Александр Овечкин не набрал очков в матче «Вашингтона» против «Ванкувера».
«Кэпиталс» уступили «Кэнакс» (3:4) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в этой игре.
Сегодня за 21:24 на счету Овечкина 1 бросок в створ, 2 хита и 1 промах.
Таким образом, в 6 матчах сезона россиянин набрал 4 (1+3) балла при полезности «плюс 5». В следующем матче «Вашингтон» примет «Сиэтл», игра состоится в ночь на 22 октября.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
