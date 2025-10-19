  • Спортс
  • Организаторы «Джентльмена года» о кричалке Мостового про «Спартак»: «Не видим оснований исключать Андрея. Его захлестнули эмоции, он извинился. Все совершали стыдные поступки»
Организаторы «Джентльмена года» о кричалке Мостового про «Спартак»: «Не видим оснований исключать Андрея. Его захлестнули эмоции, он извинился. Все совершали стыдные поступки»

Андрей Мостовой не будет исключен из премии «Джентльмен года».

Напомним, в мае на матче легенд «Зенита» полузащитник петербуржцев в окружении болельщиков зарядил: «Я никогда не устану повторять: ##### «Спартак», #####».

«Мостовой, конечно, преступил грань. Но стоит учесть, что и сам он в этот момент находился на трибунах в качестве болельщика. Мы приняли во внимание тот факт, что Андрея явно захлестнули эмоции от общения с болельщиками, он принес извинения всем, кого мог обидеть, и осознал неправильность своего поведения. В конце концов, все люди совершали поступки, за которые им стыдно или неловко. Важно найти силы признаться в этом себе и принести искренние извинения.

Мы осознаем, что футбол – это прежде всего эмоции, и они порой находят выход не в самый подходящий момент. Уверены, что эта история стала для Андрея и остальных футболистов хорошим уроком. Понимаем, что члены нашего жюри наверняка тоже не забудут ее при вынесении своего решения. Но при этом и не видим оснований для исключения Андрея Мостового из числа претендентов», – сказал заместитель главного редактора «Комсомольской правды» и куратор премии Павел Садков.

Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян был исключен из голосования премии из-за ситуации с футболистом «Ахмата» Усманом Ндонгом.

Из тройки претендентов, куда помимо Мостового входят Станислав Агкацев («Краснодар») и Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала), победителя выберет специальное жюри, в которое входят известные тренеры и авторитетные специалисты.

Имя обладателя премии «Джентльмен года» будет объявлено до конца ноября.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
