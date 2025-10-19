ЧМ-2025 (U20). Финал. Аргентина против Марокко
В Чили завершается молодежный чемпионат мира.
В ночь на понедельник в финальном матче сборная Аргентины сыграет с Марокко.
ЧМ-2025 (U20)
Финал
U20 Кубок Мира. Финал
19 октября 23:00, Эстадио Насьональ
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
