Тренер «Хетафе» считает несправедливым удаление Ньома в игре с «Реалом»: «Винисиус приукрасил, схватившись за лицо. Серьезный фол, но можно было обойтись и желтой»

Тренер «Хетафе» считает несправедливым удаление Аллан Ньома в игре с «Реалом» (0:1).

На 77-й минуте матча Ла Лиги защитник «Хетафе » столкнулся на фланге с Винисиусом и выставленной в сторону рукой попал тому в лицо. Бразилец упал на газон. Судья Хосе Мунуэра Монтеро сразу принял решение удалить Ньома . Повтор он не смотрел.

«Я слышал, как резервный судья сказал ему [арбитру], что нужно давать красную карточку. Он находился рядом.

Мы полагаем, что это [наказание] чрезмерно. Это серьезный фол, но легко можно было обойтись и желтой карточкой. Винисиус приукрасил, схватившись за лицо, и Ньома удалили несправедливо», – сказал Пепе Бордалас .