Матч «Металлурга» и «Нефтехимика» стал 4-й игрой в истории КХЛ с 15+ голами

«Металлург» и «Нефтехимик» забили 15 голов за матч.

Команда тренера Андрея Разина победила в игре Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком » (9:6).

Это 4-й матч в истории КХЛ, в котором команды забросили не менее 15 шайб.

Список самых результативных игр в истории лиги выглядит следующим образом:

17 шайб: «Барыс» – «Витязь» (11:6);

15 шайб: «Витязь» – «Динамо» Минск (9:6); «Спартак» – «Динамо» Москва (8:7 ОТ); «Металлург » – «Нефтехимик» (9:6).