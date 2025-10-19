«Локо» предложил Баринову контракт на два года с сохранением нынешней зарплаты в 1,5 млн евро и на три года с постепенным понижением оклада. Капитана не устроили оба варианта («РБ Спорт»)

Дмитрий Баринов отклонил два предложения «Локомотива» по новому контракту.

В летнее трансферное окно железнодорожники не отпустили 29-летнего капитана, соглашение которого рассчитано до 30 июня 2026 года, в ЦСКА. Сегодня агент Баринова заявил : «Идут вялотекущие переговоры. Ничего особенного нет, кроме статуса игрока по отношению к клубу».

Иван Карпов сообщил , что «Локомотив » сделает улучшенное предложение Баринову. В понедельник клуб проведет очередной раунд переговоров о продлении контракта с полузащитником.

По данным «РБ Спорт», «Локо» предложил два варианта договора. Первый – на два года с сохранением нынешней зарплаты (около 1,5 млн евро в год). Второй – на три года, с постепенным понижением зарплаты и сохранением уровня первого года контракта (1,5 млн) при выполнении процента проведенных матчей: в первый год зарплата сохраняется, во второй – 1,3 млн евро и бонус в зависимости от количества проведенных матчей, в третий – 1,1 млн евро и бонус в зависимости от количества проведенных матчей.

Оба варианты не устроили сторону футболиста. Новая встреча, как сообщил агент игрока Павел Банатин, состоится на следующей неделе.

Дмитрий забил 2 гола и сделал 4 результативных паса в 12 матчах Мир РПЛ этого сезона. Его подробная статистика – здесь .