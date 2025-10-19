«Динамо» не побеждает три матча. Игра с «Зенитом» – 26 октября

«Динамо» в третий раз подряд не смогло победить.

Команда Валерия Карпина сегодня разделила очки с «Ахматом » (2:2) в 12-м туре Мир РПЛ .

4 октября она проиграла дерби с «Локомотивом» (3:5), а 30 сентября уступила «Краснодару» по пенальти в FONBET Кубке России.

22 октября «Динамо » встретится с «Крыльями Советов» в Кубке, а 26-го сыграет с «Зенитом» в чемпионате.