Ньом удален за удар рукой в лицо Винисиусу через минуту после выхода на поле в игре «Хетафе» – «Реал». Вторую желтую за фол на бразильце получил и Санкрис

Аллан Ньом удален через минуту после выхода на поле в матче с «Реалом».

Защитник «Хетафе» появился на 76-й минуте игры 9-го тура Ла Лиги , заняв место Кико Фемении . Уже на 77-й экс-футболист сборной Камеруна на фланге столкнулся с Винисиусом Жуниором и выставленной в сторону рукой попал тому в лицо. Бразилец упал на газон.

Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро сразу принял решение удалить Ньома . Повтор он не смотрел.

На 84-й минуте «Хетафе » и вовсе остался вдевятером. За удар Винисиусу сзади по ногам вторую желтую получил Алекс Санкрис.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»