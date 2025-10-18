Первая лига. СКА примет «Сокол», «Факел» сыграет с «Ротором» в понедельник
В Первой лиге пройдут матчи 15-го тура.
В субботу СКА примет «Сокол».
В воскресенье «Спартак» Кострома сыграет в гостях с «Енисеем»,
В понедельник «Урал» встретится на выезде с «Чайкой», «Факел» сразится дома с «Ротором», «Торпедо» будет противостоять «Шиннику».
PARI Первая лига
15-й тур
18 октября 05:00, им. Ленина
Не начался
19 октября 07:00, Футбол-арена Енисей
Не начался
19 октября 09:00, Центральный
Не начался
19 октября 14:00, стадион КАМАЗ
20 октября 14:00, стадион Труд Ульяновск
Не начался
20 октября 15:00, Stadion Central’nyj im. I.P. Chayka
20 октября 15:30, Центральный
Не начался
20 октября 16:30, Арена Химки
20 октября 16:30, стадион Факел
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
