Первая лига. СКА примет «Сокол», «Факел» сыграет с «Ротором» в понедельник

В Первой лиге пройдут матчи 15-го тура.

В субботу СКА примет «Сокол».

В воскресенье «Спартак» Кострома сыграет в гостях с «Енисеем»,

В понедельник «Урал» встретится на выезде с «Чайкой», «Факел» сразится дома с «Ротором», «Торпедо» будет противостоять «Шиннику».

PARI Первая лига

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги