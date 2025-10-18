0

Первая лига. СКА примет «Сокол», «Факел» сыграет с «Ротором» в понедельник

В Первой лиге пройдут матчи 15-го тура.

В субботу СКА примет «Сокол».

В воскресенье «Спартак» Кострома сыграет в гостях с «Енисеем», 

В понедельник «Урал» встретится на выезде с «Чайкой», «Факел» сразится дома с «Ротором», «Торпедо» будет противостоять «Шиннику».

PARI Первая лига

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
