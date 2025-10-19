У Виртца 0+1 в 11 матчах за «Ливерпуль» после трансфера за 116 млн фунтов
У Флориана Виртца всего одно результативное действие в 11 матчах за «Ливерпуль».
Немецкий полузащитник вышел на замену на 62-й минуте матча против «МЮ» в 8-м туре АПЛ (1:2). Он не смог отметиться ни голом, ни голевым пасом.
Единственное результативное действие Виртца в составе мерсисайдцев случилось в самой первой игре – ассист в матче за Суперкубок Англии с «Кристал Пэлас» (2:2, 2:3 по пенальти).
Подробно со статистикой купленного за 116 млн фунтов у «Байера» Виртца можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости