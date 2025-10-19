У Виртца 0+1 в 11 матчах за «Ливерпуль» после трансфера за 116 млн фунтов

У Флориана Виртца всего одно результативное действие в 11 матчах за «Ливерпуль».

Немецкий полузащитник вышел на замену на 62-й минуте матча против «МЮ » в 8-м туре АПЛ (1:2). Он не смог отметиться ни голом, ни голевым пасом.

Единственное результативное действие Виртца в составе мерсисайдцев случилось в самой первой игре – ассист в матче за Суперкубок Англии с «Кристал Пэлас» (2:2, 2:3 по пенальти).

Подробно со статистикой купленного за 116 млн фунтов у «Байера » Виртца можно ознакомиться здесь .