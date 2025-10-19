4

Отец Лауры Дальмайер планирует покорить пик Лайла, где погибла его дочь

Отец Лауры Дальмайер хочет покорить пик Лайла, где погибла его дочь.

28 июля двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по биатлону погибла в горах Пакистана, попав под камнепад. Ей был 31 год.

Тело Дальмайер осталось в горах – эвакуировать его оттуда оказалось невозможным. Кроме того, сама Лаура указала в завещании, что в случае ее гибели и рисков для спасателей ее тело нужно оставить в горах.

Андреас Дальмайер сообщил, что планирует подняться на пик Лайла, чтобы попрощаться с дочерью. Рядом с местом ее гибели установлена памятная доска.

Лаура Дальмайер погибла в горах под камнепадом. Она ушла из биатлона ради вершин

Источник: Merkur
Источник: Merkur
