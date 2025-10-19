Гендиректор «Динамо» о судействе Зиякова: «Есть вопросы. Миранчук у нас лежит – игра не останавливается, у «Ахмата» лежит игрок – останавливается. И пенальти выглядел легковесно»

Павел Пивоваров раскритиковал работу судьи на матче «Динамо» с «Ахматом» (2:2).

– Мне показалось, что мы могли выступить лучше и набрать больше очков. С учетом того, как игра складывалась, могли и проиграть. Хотя и по классу, и по моментам имели преимущество, но не реализовали. «Ахмат » бился и заслужил свои очки.

Есть вопросы к главному арбитру, были непоследовательности. Надо пересмотреть повторы. Миранчук у нас лежит – игра не останавливается. У них лежит игрок -игра останавливается. Это из очевидного. Арбитр недавно начал судить, пожелаем ему удачи.

– Что скажете про пенальти?

– Посмотрим, кто там кого схватил за руку и к чему это привело. С трибуны этот эпизод выглядел легковесно. Это было решение не только главного арбитра, но и видеоарбитра, – сказал гендиректор «Динамо ».