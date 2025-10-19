«Рубин» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
«Рубин» примет «Балтику» в 12-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «Ак Барс Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 12 тур
19 октября 14:00, Ак Барс Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
