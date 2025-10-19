Лапочкин об отмене гола «Зенита»: «Нарушение ВАР-протокола – ввод мяча не входит в компетенцию вмешательства ВАР. Удивительное решение – и главного арбитра Егорова, и Буланова»

Сергей Лапочкин заявил, что ВАР не должен был отменять гол «Зенита».

«Зенит» играет в гостях с «Сочи » (2:0, второй тайм) в 12-м туре Мир РПЛ .

В середине первого тайма форвард гостей Матео Кассьерра забил после ошибки хозяев, потерявших мяч у своих ворот. Однако судья Егор Егоров после ВАР отменил гол петербуржцев, так как Кассьерра раньше времени заступил в штрафную, когда южане разыгрывали мяч.

«Удивительное решение приняла судейская бригада в целом. И главный арбитр Егор Егоров, и Буланов в ВАР-центре, вмешавшись и отменив второй гол «Зенита ».

Да, игрок «Зенита» вбежал в штрафную до удара, но это не может быть ВАР-вмешательство, это нарушение ВАР-протокола, потому что ввод мяча не входит в компетенцию вмешательства ВАР.

Как, например, при подаче углового не из сектора и игрок забивает, ВАР не вмешивается в эти эпизоды. Игрок стоит ближе метра к стенке соперника, забивается гол, и тоже ВАР не вмешивается в эти эпизоды. Поэтому удивительное ВАР вмешательство Евгения Буланова и отмена гола», – заявил бывший арбитр ФИФА Лапочкин.

